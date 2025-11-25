Một hộ kinh doanh cho biết, theo Thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính và Nghị định số 181/2025 của Chính phủ, các sản phẩm nông sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

“Chúng tôi phân phối sản phẩm nông sản được thu mua trực tiếp từ nông dân sản xuất, tự xác định các sản phẩm này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì có đúng quy định không?”, hộ kinh doanh hỏi.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế bao gồm: Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Hộ kinh doanh bán nông sản mua từ nông dân trồng vẫn phải chịu thuế giá trị gia tăng. Ảnh: Nam Khánh

Cùng với đó, luật cũng quy định mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ là sản phẩm cây trồng, rừng trồng (trừ gỗ, măng), chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, trừ sản phẩm quy định.

Khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT quy định, số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp được xác định bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có doanh thu hằng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng, trừ trường hợp tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 11 của luật này. Hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp quy định.

Tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, không bao gồm các nhà cung cấp nước ngoài quy định tại khoản 4 Điều 4 của luật này.

Tổ chức khác, trừ trường hợp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 11 của luật.

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT được quy định như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%.

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%.

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn bán hàng, bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Như vậy, hộ kinh doanh mua lại nông sản từ nông dân để phân phối không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Hộ phải kê khai và nộp thuế theo phương pháp trực tiếp với tỷ lệ 1% trên doanh thu.