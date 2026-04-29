Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026 và Nghị định 320/2025, với nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Theo đó, ngưỡng doanh thu làm căn cứ áp dụng chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Việc điều chỉnh này được áp dụng đồng loạt tại nhiều điều khoản của nghị định hiện hành.

Song song với việc nới ngưỡng, Nghị định cũng bổ sung quy định theo hướng siết chặt quản lý đối với nhóm có quy mô lớn hơn. Cụ thể hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. (Trước đây Nghị định 68/2026 quy định ngưỡng áp dụng hóa đơn điện tử là 500 triệu đồng/năm, nhưng chưa bắt buộc ngay trong mọi trường hợp, còn áp dụng theo lộ trình và tùy ngành nghề, điều kiện cụ thể).

Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh, phải sử dụng chung mã số thuế cho tất cả các cửa hàng và ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Hộ kinh doanh chính thức được nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng từ năm 2026. Ảnh: Nguyễn Lê

Với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp trong năm doanh thu phát sinh vượt ngưỡng này, người nộp thuế phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử trong thời hạn 30 ngày.

Đáng chú ý, nghị định lần này bổ sung cơ chế miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng/năm. Đây là điểm mới mang tính hỗ trợ rõ nét đối với khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ.

Với quy định này, các doanh nghiệp quy mô nhỏ sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện về doanh thu, qua đó giảm chi phí, tăng khả năng tích lũy và tái đầu tư.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, nếu dự kiến doanh thu trong năm không vượt quá 1 tỷ đồng thì không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp kết thúc kỳ tính thuế, doanh thu thực tế vượt ngưỡng, doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai, quyết toán theo quy định nhưng không bị tính tiền chậm nộp. Cơ chế này được đánh giá là linh hoạt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới ổn định hoạt động trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, chính sách miễn thuế này không áp dụng với doanh nghiệp là công ty con hoặc có quan hệ liên kết nếu không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Đồng thời, quy định chuyển tiếp cũng cho phép xử lý tiền thuế đã nộp, bù trừ hoặc hoàn trả đối với các trường hợp phát sinh trong giai đoạn đầu năm 2026.