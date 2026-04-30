Người dân cho biết, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026 và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 18/2026 của Bộ Tài chính quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo số tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (tờ khai 01/CNKD) cho cơ quan thuế.

“Nếu chỉ có hoạt động cho thuê bất động sản (thuộc đối tượng sử dụng tờ khai mẫu 01/BĐS) thì có cần phải thông báo số tài khoản ngân hàng (mẫu 01/BK-STK) cho cơ quan thuế hay không?”, người dân hỏi cơ quan thuế.

Người cho thuê nhà phải thông báo tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế.

Trả lời vấn đề này, Thuế tỉnh An Giang dẫn khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026 của Chính phủ quy định: “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả số tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ quy định trên, Thuế tỉnh An Giang cho biết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm cho thuê bất động sản) phải thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn thông báo tài khoản ngân hàng được quy định như sau:

Hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, chậm nhất ngày 20/4/2026 phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử kèm theo tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động gửi thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử kèm theo hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Trường hợp thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, hộ kinh doanh phải thông báo kịp thời cho cơ quan thuế theo quy định.