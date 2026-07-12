8 bước kê khai trên Cổng Thuế điện tử

Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện khai thuế theo quý, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn các bước kê khai thuế quý II/2026 trên Cổng Thuế điện tử như sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Thuế điện tử, chọn mục “Cá nhân”.

Bước 2: Hệ thống chuyển sang trang dành cho cá nhân. Chọn “Đăng nhập” => “Đăng nhập bằng tài khoản Thuế điện tử”, nhập mã số thuế, mã kiểm tra và mật khẩu, sau đó chọn “Đăng nhập”.

Bước 3: Chọn “Kê khai thuế”, lựa chọn loại tờ khai phù hợp. Tại phần kỳ khai thuế, chọn quý II năm 2026 và nhấn “Tiếp tục”.

Bước 4: Tại màn hình tờ khai, chọn “HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai”.

Người nộp thuế có thể lựa chọn kê khai trên Cổng Thuế điện tử hoặc ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Nam Khánh

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin trên tờ khai theo yêu cầu. Chọn phụ lục tương ứng để kê khai chi tiết hoạt động kinh doanh, nhập thông tin theo thực tế phát sinh, sau đó chọn “Tiếp tục” và “Chấp nhận”.

Bước 6: Khi màn hình hiển thị bảng kê hoạt động kinh doanh, nhập đầy đủ thông tin cần kê khai, kiểm tra lại và chọn “Hoàn thành tờ khai”.

Bước 7: Chuyển đến mục “Nộp tờ khai”, nhập mã xác thực captcha, đính kèm tài liệu nếu hồ sơ có yêu cầu, sau đó chọn “Tiếp tục”.

Bước 8: Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký với cơ quan thuế rồi chọn “Tiếp tục”. Theo hướng dẫn, mã OTP có hiệu lực trong 3 phút. Khi màn hình hiển thị thông báo “Nộp tờ khai thành công”, quá trình gửi tờ khai đã hoàn tất.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk lưu ý người nộp thuế cần chọn đúng kỳ khai thuế quý II/2026, đúng đối tượng, đúng loại tờ khai; đồng thời kiểm tra kỹ thông tin trên tờ khai, phụ lục và bảng kê hoạt động kinh doanh trước khi gửi hồ sơ.

Đối với trường hợp thuộc diện khai thuế theo quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý II/2026 chậm nhất là ngày 31/7/2026.

14 bước kê khai thuế trên eTax Mobile

Cơ quan thuế cũng hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng eTax Mobile như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng eTax Mobile bằng mã số thuế hoặc mã định danh cá nhân và mật khẩu.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn “Hộ, cá nhân kinh doanh”.

Bước 3: Chọn “Chính thức”.

Bước 4: Chọn “Khai thuế”.

Bước 5: Chọn “Kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh (Doanh thu năm trên 1 tỷ đồng)”.

Bước 6: Thiết lập thông tin tờ khai gồm:

- Loại tờ khai: Chính thức.

- Kỳ kê khai: Quý.

- Năm kê khai: 2026.

- Quý kê khai: Quý II.

- Nhấn “Tiếp tục”.

Bước 7: Chọn đúng đối tượng kê khai là “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế TNCN trên doanh thu từ trừ thuế”, sau đó chọn “Tiếp tục”.

Bước 8: Chọn địa điểm kinh doanh cần kê khai rồi nhấn “Tiếp tục”.

Bước 9: Nếu chưa có ngành nghề kinh doanh, chọn “Thêm ngành nghề kinh doanh”. Trường hợp đã có thì chọn đúng ngành nghề tương ứng.

Bước 10: Nhập doanh thu phát sinh trong quý II, gồm:

- Tổng doanh thu tính thuế GTGT.

- Doanh thu không chịu thuế GTGT (nếu có).

- Doanh thu chịu thuế suất 0% (nếu có).

- Tổng doanh thu tính thuế TNCN.

Bước 11: Kiểm tra lại các thông tin hệ thống tự tính gồm:

- Nhóm ngành nghề.

- Doanh thu GTGT.

- Doanh thu TNCN.

- Số thuế GTGT phải nộp.

- Số thuế TNCN phải nộp.

Nếu có sai sót, chọn “Sửa” để điều chỉnh.

Bước 12: Khi thông tin đã chính xác, nhấn “Nộp tờ khai”. Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết tờ khai 01/CNKD để kiểm tra lần cuối trước khi gửi cơ quan thuế.

Bước 13: Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký với cơ quan thuế rồi chọn “Xác nhận”.

Bước 14: Khi màn hình hiển thị thông báo “Nộp tờ khai thành công”, việc kê khai quý II đã hoàn tất.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk cũng lưu ý người nộp thuế cần chọn đúng kỳ kê khai là Quý II năm 2026; lựa chọn đúng đối tượng kê khai theo hướng dẫn trên ứng dụng và tình hình thực tế; kiểm tra đúng địa điểm, ngành nghề kinh doanh; kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu; rà soát các chỉ tiêu về doanh thu và số thuế phải nộp trước khi gửi hồ sơ.

Sau khi hệ thống thông báo “Nộp tờ khai thành công”, người nộp thuế nên tra cứu hồ sơ để kiểm tra tình trạng tiếp nhận và lưu thông tin cần thiết để theo dõi.

Trường hợp phát sinh số thuế phải nộp, người nộp thuế tiếp tục sử dụng chức năng “Nộp thuế” trên eTax Mobile để nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.