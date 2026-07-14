Để chủ động theo dõi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn hộ kinh doanh 3 cách tra cứu nợ thuế.

Cách 1: Tra cứu nợ thuế trên Cổng Thuế điện tử

- Hộ kinh doanh truy cập vào: https://thuedientu.gdt.gov.vn

- Chọn “Cá nhân” => “Đăng nhập”.

- Sau đó đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID).

- Chọn “Tra cứu” => “Tra cứu nghĩa vụ thuế” => “Tra cứu”.

- Kiểm tra Mục II - Các khoản đang được ghi nhận trong hệ thống quản lý thuế.

- Nếu trạng thái hiển thị “Còn phải nộp”, người nộp thuế cần lập giấy nộp tiền và nộp thuế theo quy định.

Cách 2: Tra cứu nợ thuế trên ứng dụng eTax Mobile

- Mở ứng dụng eTax Mobile và đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID.

- Chọn “Tra cứu nghĩa vụ thuế”, rồi chọn “Thông tin nghĩa vụ thuế” và nhấn “Tra cứu”.

Cách 3: Tra cứu thông tin cưỡng chế nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh

- Hộ kinh doanh truy cập vào: https://www.gdt.gov.vn

- Chọn “Dịch vụ công” => “Công khai cưỡng chế nợ thuế”.

- Chọn NNT có thông báo về xuất cảnh.

- Nhập mã số thuế hoặc số định danh cá nhân/CCCD, sau đó nhập mã xác nhận và nhấn “Tìm kiếm”.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk lưu ý, cách tra cứu này chỉ giúp kiểm tra thông tin về cưỡng chế nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh (nếu có). Không phải mọi trường hợp nợ thuế đều thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh.

Đơn vị này cũng khuyến nghị người nộp thuế cần thường xuyên tra cứu nghĩa vụ thuế để kịp thời phát hiện các khoản còn phải nộp, tránh phát sinh tiền chậm nộp và các biện pháp cưỡng chế theo quy định.