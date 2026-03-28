Một người nộp thuế là cá nhân cư trú tại Việt Nam cho biết có hoạt động đăng tải video lên nền tảng YouTube. Thu nhập từ các lượt xem quảng cáo được tổng hợp theo nhiều quốc gia khác nhau, trong đó thu nhập đối với các lượt xem tại Hoa Kỳ đã bị khấu trừ 30% thuế.

Người nộp thuế đề nghị Cục Thuế hướng dẫn về xác định doanh thu, thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp tại Việt Nam.

Người nộp thuế băn khoăn kiếm tiền từ YouTube, đóng thuế thế nào tại Việt Nam?

Căn cứ vào các quy định hiện hành, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, việc xác định doanh thu và thuế suất thuế TNCN, GTGT của cá nhân có doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên nền tảng số nước ngoài (YouTube).

Về thuế TNCN

Cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Luật Thuế TNCN.

Thuế suất thuế TNCN thực hiện theo Phụ lục I Thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính: “Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông; quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số” với mức thuế suất thuế TNCN là 2%.

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì thực hiện theo Hiệp định.

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế TNCN theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài.

Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 65/2013 của Chính phủ.

Về thuế GTGT

Trường hợp các sản phẩm dịch vụ, nội dung thông tin số cung cấp cho bên nước ngoài và nhận doanh thu quảng cáo từ người dùng (lượt xem) tại Việt Nam thì doanh thu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15.

Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo Phụ lục I Thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính: “Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông; quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số” với mức thuế suất thuế GTGT là 5%.