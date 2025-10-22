Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Cơ quan Khí tượng thủy văn cảnh báo, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng cấp 2.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, đêm 22/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên gió mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Đêm 22/10 và ngày 23/10: Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi và trung du 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ trung bình 21-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Đêm 23/10 và ngày 24/10: Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi và trung du 17–19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ trung bình 22–24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

TP Đà Nẵng căng mình ứng phó trước dự báo mưa lớn lịch sử khi bão số 12 đổ bộ. Ảnh: Hồ Giáp

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/10, sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 12 kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, từ đêm 22/10 có mưa lớn diện rộng.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn gây ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động đến sức khỏe người dân.

Dự báo thời tiết đêm 22 - ngày 23/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ, vùng núi và trung du 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mây, có mưa vài nơi. Phía Nam (từ Hà Tĩnh - TP Huế) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Quảng Trị và TP Huế có mưa to đến rất to.

Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; vùng ven biển từ Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to; gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ chiều ven biển TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió bắc đến đông bắc cấp 2-3; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ. Phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.