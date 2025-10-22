Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác phòng chống bão số 12 (Fengshen) tại khu vực “rốn lũ” đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh).

Đại diện UBND phường Hòa Khánh cho biết, hệ thống thoát nước ở khu vực gần kênh Phú Lộc và trục thoát ra biển bị bồi lấp bởi bùn đất, rác thải và cây cối, cản trở dòng chảy. Một số đoạn kênh còn dạng đất, hẹp và xuống cấp; nhiều vị trí cống hộp dưới các tuyến đường lớn, nhỏ bị nghẽn khiến nước dâng nhanh khi có mưa lớn. Phường đã bố trí lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu để khơi thông khi cần thiết.

Theo thống kê, khu vực “rốn lũ” đường Mẹ Suốt có khoảng 710 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập sâu. Chính quyền phường đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể, bố trí khu di dời tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cách khu dân cư khoảng 100m. Công tác chuẩn bị lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân đã hoàn tất.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao đổi với người dân tại khu vực đường Mẹ Suốt

Lực lượng ứng trực tại phường gồm 20 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường; 100 cán bộ, chiến sĩ công an; khoảng 300 lực lượng an ninh cơ sở và 200 quân nhân từ 10 đơn vị quân đội trên địa bàn. Tiểu đoàn Đặc công 409 (Quân khu 5) huy động 50 đặc công “người nhái” sẵn sàng tham gia ứng cứu khi cần thiết.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ cấp bách ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Ông nhấn mạnh, theo chỉ đạo của Trung ương, các địa phương phải rà soát, kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tại tất cả xã, phường, đặc biệt ở khu vực miền núi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.

“Phải kiên quyết tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác rời khỏi khu vực rủi ro cần thực hiện trước. Nếu có trường hợp không chấp hành, lực lượng chức năng phải kiên quyết cưỡng chế di dời, vì tính mạng người dân là trên hết, trước hết”, ông Quang nhấn mạnh.

Phường Hòa Khánh hỗ trợ kê cao tài sản cho người dân vùng thấp trũng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư hồ thủy lợi, công trình thủy điện để điều tiết, xả lũ khoa học, hợp lý, tránh tình trạng “lũ chồng lũ” gây ngập sâu vùng hạ du.

Ông cho hay, theo dự báo, đợt mưa này có thể kéo dài nhiều ngày, lượng mưa lớn có thể khiến nhiều khu vực đô thị ngập sâu tương tự năm 2022. Vì vậy, các địa phương phải thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân chủ động bảo vệ tài sản, nhất là phương tiện như ô tô, xe máy.

Bí thư Thành ủy đề nghị lực lượng tại cơ sở theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu và triển khai các biện pháp phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân trong mọi tình huống.