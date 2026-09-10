Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC).

Theo quyết định, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Xây dựng Hòa Bình) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố không đúng hạn đối với các thông tin phải công bố theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã không công bố trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Một dự án bất động sản do Xây dựng Hòa Bình làm nhà thầu thi công. Ảnh: HBC

Bên cạnh đó, Xây dựng Hòa Bình còn công bố không đúng thời hạn một loạt tài liệu liên quan đến tình hình sử dụng vốn, thanh toán trái phiếu và thực hiện các cam kết của doanh nghiệp.

Các tài liệu đó gồm: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024; và Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng công bố không đúng thời hạn các báo cáo liên quan đến việc thanh toán và mua lại trước hạn trái phiếu, trong đó có HBCH2225001 và HBCH2225002. Các báo cáo này liên quan đến những đợt mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra trong năm 2024 và 2025.

Có trụ sở tại 235 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TPHCM, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được biết đến là một trong những nhà thầu xây dựng lớn trong nước. Cổ phiếu HBC của doanh nghiệp này chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) từ ngày 27/12/2006.

Sau giai đoạn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, HBC bị hủy niêm yết trên HoSE do lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2023 vượt vốn điều lệ thực góp. Từ ngày 18/9/2024, cổ phiếu HBC bắt đầu giao dịch trên thị trường UPCoM thuộc HNX. Theo HNX, hiện Xây dựng Hòa Bình có 347,2 triệu cổ phiếu HBC đăng ký giao dịch.

Về kết quả kinh doanh mới nhất, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận 3.260 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt khoảng 336 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 51,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Dù doanh thu phục hồi mạnh, HBC vẫn đối mặt với áp lực tài chính khi tại ngày 30/6/2026 còn lỗ lũy kế hơn 2.022 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2026 đạt 10.000 tỷ đồng doanh thu và 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau nửa năm, Hòa Bình mới thực hiện 32,6% kế hoạch doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận cả năm.