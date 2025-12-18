Năm tăng giá dữ dội và dấu hiệu hạ nhiệt

Năm 2025 đánh dấu một trong những giai đoạn tăng giá mạnh mẽ nhất của thị trường vàng. Kim loại quý này đã phá kỷ lục đến 48 lần, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị lan rộng, chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và nhu cầu trú ẩn toàn cầu.

Trong phiên giao dịch tối 17/12 trên sàn New York, giá vàng giao ngay leo lên 4.345 USD/ounce. Sang sáng 18/12 tại thị trường châu Á, giá vẫn duy trì quanh 4.340 USD, chỉ còn cách đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce ghi nhận ngày 17/10 khoảng 40-50 USD.

Không chỉ vàng, bạc cũng đang ở vùng giá cao nhất lịch sử. Giá bạc vượt mốc 66,5 USD/ounce, tăng gần 130% từ đầu năm - gấp đôi mức tăng 65% của vàng. Giá bạc tăng mạnh nhờ vai trò trú ẩn, đồng thời được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp như năng lượng mặt trời, xe điện. Báo cáo Khảo sát Bạc Thế giới 2025 ghi nhận thiếu hụt nguồn cung kéo dài 5 năm liên tiếp, trong khi sản lượng khai thác trì trệ ở mức 813 triệu ounce/năm.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn SJC cũng đang bám sát đỉnh lịch sử, phản ánh rõ sự đồng pha tương đối với thế giới. Tuy nhiên, dù các yếu tố hỗ trợ vẫn nguyên vẹn - căng thẳng địa chính trị mở rộng, sức mua mạnh từ ngân hàng trung ương, quỹ ETF và các tổ chức tài chính lớn - thị trường vàng gần đây cho thấy dấu hiệu chùng xuống. Giá chưa thể vượt qua đỉnh cũ.

Đà tăng mạnh của hợp đồng tương lai trong tuần qua - từng chạm 4.388 USD/ounce - đã nhanh chóng chịu áp lực bán, có lúc lùi về gần 4.300 USD/ounce.

Thị trường vàng 2026 không còn “dễ ăn”

Trên Kitco News, nhiều chuyên gia nhận định đợt tăng giá với tốc độ kỷ lục của vàng đã khép lại, dù xu hướng tăng dài hạn chưa kết thúc. Năm 2026, giá vàng có thể tiếp tục đi lên nhưng với tốc độ chậm hơn, dự báo chỉ đạt 4.800-5.000 USD/ounce; trong đó RBC Capital Markets đưa ra khung 4.500-5.000 USD với xu hướng nghiêng vào cuối năm.

Giá vàng đã có một năm 2025 tăng tưng bừng. Ảnh: KC

Tín hiệu đáng chú ý nằm ở sự khác biệt giữa vàng và bạc. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai bạc trên sàn Comex đã tăng vọt lên khoảng 145.000 hợp đồng, gần sát mức 200.000 hợp đồng của vàng.

Tỷ lệ khối lượng giao dịch giữa vàng/bạc được thu hẹp xuống mức bất thường - dưới 1,4 lần, so với thông lệ khoảng 3 lần, cho thấy bạc đang được coi như tài sản vĩ mô độc lập thay vì chỉ “đi theo” vàng. Tỷ lệ giá vàng/bạc hiện ở mức 65 (gần mức trung bình hậu 1971 là 66), nhưng trong các siêu chu kỳ trước, con số này từng giảm dưới 40 khi bạc bứt tốc mạnh mẽ. Nhiều nhà phân tích vẫn giữ dự báo bạc có thể chạm 100 USD/ounce năm 2026.

Môi trường lãi suất thấp tiếp tục là bệ đỡ cho cả vàng và bạc. Fed đã cắt giảm lãi suất và bơm thanh khoản mạnh mẽ, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm thêm khoảng 1-2 lần trong năm 2026. Sức khỏe tài khóa suy yếu ở các nền kinh tế phát triển, rủi ro địa chính trị cao và sự suy giảm niềm tin vào đồng USD vẫn hỗ trợ kim loại quý trong nửa đầu năm tới.

Tuy nhiên, rủi ro đang gia tăng: nếu Mỹ mềm mỏng hơn về thuế quan để thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, đà tăng vàng sẽ chậm lại đáng kể.

Yếu tố mới đáng lưu ý là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Trong cuộc họp ngày 19/12, BOJ có khả năng công bố tăng lãi suất sau khi xuất khẩu Nhật sang Mỹ tăng trở lại tháng 11 - lần đầu tiên sau 8 tháng giảm. Động thái này có thể tạo hiệu ứng domino lên chính sách các ngân hàng trung ương khác, gây áp lực giảm lên vàng trong bối cảnh thị trường đang ở trạng thái quá mua.

Sau chu kỳ vàng 2026, tiền lớn sẽ đi đâu?

Không tài sản nào dẫn dắt thị trường mãi. Khi bất ổn đã được phản ánh đầy đủ vào giá, tiền tệ nới lỏng và kỳ vọng tăng trưởng quay lại, dòng tiền sẽ chuyển từ “bảo toàn” sang “sinh lời”. Vàng nhiều khả năng mất vai trò trú ẩn cấp bách, đi ngang hoặc bước vào giai đoạn phân phối, trở thành nguồn vốn tái phân bổ.

Các ứng cử viên tiềm năng là bạc, năng lượng và tài nguyên chiến lược, công nghệ lõi... Bạc là một tài sản đáng chú ý, vừa là kim loại quý vừa công nghiệp, thường bứt tốc khi vàng đạt đỉnh tương đối.

Uranium, đồng, đất hiếm, lithium được hưởng lợi từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng và đầu tư hạ tầng. Tiếp theo là AI hạ tầng, chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu. Một số loại tài sản số cũng sẽ đóng vai trò phòng hộ hệ thống khi thanh khoản dồi dào.

Có thể thấy, vàng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo toàn vốn trong năm 2025 đầy biến động. Đợt tăng kỷ lục có thể đã khép lại. Năm 2026, kim loại quý vẫn có nền tảng vững chắc từ mua ròng ngân hàng trung ương (dự kiến 750 tấn) và phân bổ danh mục chiến lược tăng 5-10%. Tuy nhiên, tín hiệu hạ nhiệt hiện tại là lời cảnh báo: chu kỳ tăng trưởng mới đang dần hình thành, kéo theo khả năng dịch chuyển của dòng tiền lớn.