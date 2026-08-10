Giảm 30% thuế, doanh nghiệp có thêm nguồn lực

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp trong năm 2026, 2027 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), đánh giá đề xuất của Bộ Tài chính không chỉ là chính sách hỗ trợ về tài chính mà còn truyền đi thông điệp tích cực, tiếp thêm niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Theo ông, việc giảm 30% số thuế phải nộp sẽ góp phần cải thiện dòng tiền, tăng khả năng tích lũy vốn và giảm áp lực tài chính, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Chính sách này cũng tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất, tuyển dụng lao động và nâng cao sức chống chịu trước những biến động của thị trường.

Ông Huy cho rằng, đề xuất giảm thuế áp dụng đến ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng/năm là khá phù hợp khi tập trung hỗ trợ nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, khả năng tích lũy vốn còn hạn chế nhưng đóng góp lớn vào tạo việc làm và sức sống của nền kinh tế.

Chuyên gia kiến nghị nâng ngưỡng doanh thu được giảm 30% thuế từ 10 lên 50 tỷ đồng/năm để tạo tác động rõ hơn. Ảnh: Nam Khánh

Trong khi đó, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cho rằng việc giảm số thuế phải nộp là hình thức hỗ trợ trực tiếp về bằng tiền, qua đó giúp chính sách của Nhà nước nhanh chóng phát huy hiệu quả trong bối cảnh doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đang chịu áp lực từ biến động chi phí đầu vào.

Ông Tuấn phân tích, trong khi các giải pháp khác cần thời gian triển khai và đánh giá hiệu quả trên thực tế, việc giảm số thuế phải nộp sẽ hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế. Theo đề xuất, chính sách có thể được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế quý III/2026, qua đó người nộp thuế được giảm 30% số thuế phải nộp thay vì phải chờ đến hết năm 2026 mới áp dụng.

Theo thông tin trong dự thảo, chính sách này dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026 và 3.510 tỷ đồng trong năm 2027, tương ứng với phần thuế được giảm cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thuộc diện áp dụng.

Ông Tuấn cho hay chính sách sẽ tập trung hỗ trợ nhóm người nộp thuế có quy mô doanh thu nhỏ. Tuy nhiên, với mức giảm thu ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế khó thể hiện rõ rệt nếu phạm vi hỗ trợ chỉ giới hạn ở nhóm doanh thu đến 10 tỷ đồng.

Để hình dung quy mô, khoản giảm thu dự kiến 3.191 tỷ đồng năm 2026 tương đương khoảng 0,12% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025, đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng.

Theo ông, việc giảm 30% số thuế phải nộp sẽ giúp các doanh nghiệp thuộc diện áp dụng chính sách có thêm nguồn lực để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu giảm thuế lên 50 tỷ đồng

Ông Lê Văn Tuấn quan điểm, để chính sách đạt mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, cần có mức hỗ trợ đủ lớn để tạo ra tác động rõ rệt. Do đó, ông đề xuất có thể cân nhắc nâng ngưỡng doanh thu áp dụng chính sách lên 50 tỷ đồng/năm, thay vì mức 10 tỷ đồng như đề xuất của Bộ Tài chính.

“Với ngưỡng doanh thu đến 50 tỷ đồng/năm, chính sách sẽ bao phủ nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đến 50 tỷ đồng/năm (nhóm 3), là nhóm đang chịu nhiều chi phí tuân thủ nhưng cần thời gian thích nghi”, ông nói.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, vấn đề được quan tâm nhiều hơn là giảm gánh nặng chi phí tuân thủ. Điều nhóm này cần là chi phí tuân thủ được giảm mạnh, về mức phù hợp với năng lực thực tế.

Tuy nhiên, ông lưu ý việc giảm mạnh chi phí tuân thủ không thể thực hiện ngay mà cần thời gian nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ thực tế triển khai các chính sách thuế hiện hành. Vì vậy, giảm số thuế phải nộp có thể được xem là một biện pháp hỗ trợ gián tiếp đối với chi phí tuân thủ mà doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang phải đối mặt.

Vị giám đốc này cho rằng đề xuất giảm 30% thuế phải nộp là giải pháp có thể triển khai ngay và mang lại hiệu quả hỗ trợ nhanh chóng trên thực tế.

Về lâu dài, điều quan trọng vẫn là giảm mạnh chi phí tuân thủ về mức phù hợp với năng lực của hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định hơn cho doanh nghiệp. “Điều này đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững cho người kinh doanh, cũng như hỗ trợ tăng thu ngân sách một cách bền vững”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Huy nhìn nhận, giảm thuế là một trong những yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng chưa đủ để bảo đảm phát triển bền vững. Nhà nước cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số.

Khi doanh nghiệp có thêm đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh, doanh thu, lợi nhuận sẽ tăng, qua đó góp phần nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách.

Nếu chính sách giảm thuế được triển khai đồng bộ với cải cách thể chế, thủ tục hành chính và các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả mang lại sẽ vượt xa giá trị phần thuế được miễn, giảm.

“Khi doanh nghiệp phát triển khỏe mạnh, nền kinh tế sẽ có thêm động lực tăng trưởng, việc làm được mở rộng và nguồn thu ngân sách trong trung, dài hạn cũng sẽ bền vững hơn”, ông Huy nhận định.