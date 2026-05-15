



Ngày 15/5, Daum đưa tin một căn hộ thuộc sở hữu của Kim Sa Rang bị cơ quan thuế Hàn Quốc tạm giữ do nợ thuế quốc gia.

Theo báo cáo, căn hộ nằm tại Gimpo bị Văn phòng Thuế Samsung thuộc quận Gangnam áp dụng lệnh tạm giữ từ ngày 6/4. Hiện nữ diễn viên sở hữu 2 bất động sản, gồm một căn hộ tại Cheongdam-dong và một căn tại Gimpo. Trong đó, chỉ căn hộ ở Gimpo được xác nhận liên quan đến vụ việc.

Nữ diễn viên Kim Sa Rang.

Căn hộ này có giá công bố khoảng 366 triệu won (khoảng 6 tỷ đồng) tính đến tháng 1/2026, trong khi giá giao dịch trên thị trường được cho là vào khoảng 600 triệu won (hơn 10 tỷ đồng).

Theo quy định tại Hàn Quốc, việc xử lý bất động sản của cơ quan thuế được tính dựa trên giá công bố thay vì giá thị trường thực tế.

Trước thông tin trên, phía Kim Sa Rang hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Kim Sa Rang sinh năm 1978 và được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2000. Năm 2001, cô đại diện Hàn Quốc tham dự Miss Universe nhưng không đạt thành tích.

Nữ diễn viên ra mắt từ năm 2001 và ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Secret Garden, Get Revenge... Ngoài ra, cô còn tham gia các phim điện ảnh như Love Impossible, Hot for Teacher và Radio Dayz.

