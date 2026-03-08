Hoàng Ngọc Như là gương mặt đang được quan tâm trong làng nhan sắc sau khi chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên quy mô lớn nhất Việt Nam.

Sở hữu chiều cao 1,72m với đường nét trong trẻo và phúc hậu, Hoàng Ngọc Như hứa hẹn sẽ còn toả sáng hơn nữa trong hành trình sắp tới.

Người đẹp quê Thanh Hoá, sinh ra và lớn lên tại TPHCM. Cô thử sức thi Hoa hậu ngay sau khi tốt nghiệp ngành kế toán của trường Đại học công nghiệp TPHCM và không ngờ giành vương miện danh giá.

Để hoàn thành tốt trách nhiệm của tân hoa hậu, Hoàng Ngọc Như chấp nhận xa gia đình để ra Hà Nội.

Sau 4 tháng đăng quang, Hoàng Ngọc Như ngày càng xinh đẹp, nhuận sắc. Người đẹp giữ gìn sắc vóc với chế độ ăn khoa học cùng việc luyện tập thể thao đều đặn.

Lần đầu sống xa gia đình, nàng hậu 23 tuổi cho biết cô học cách tự lập và làm tất cả mọi việc. Cô cũng bắt đầu quen với nhịp sống mới tại Hà Nội và tăng 4kg do hợp đồ ăn.

Từ lúc đăng quang tới dịp Tết Nguyên Đán, Hoàng Ngọc Như mới có thời gian về thăm quê nội tại Thanh Hoá.

Hiện tại người đẹp vẫn chăm chỉ đọc sách và học thêm tiếng Anh để hoàn thiện bản thân. Trong bộ ảnh mới, Hoàng Ngọc Như tạo dáng cùng vương miện đính gỗ Kỳ Nam quý hiếm. Thiết kế vương miện sang trọng tôn vẻ đẹp quyền lực cho nàng hậu.