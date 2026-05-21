Đương kim Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo vừa tốt nghiệp ngành Marketing tại ĐH Bentley - một trong những trường đào tạo kinh doanh và tài chính danh tiếng tại Mỹ - với thành tích xuất sắc với GPA (điểm trung bình tích lũy - PV) 3.8/4.0.

Điều đáng chú ý là Thanh Thảo hoàn thành tấm bằng cử nhân trong khi vẫn đang đương nhiệm ngôi vị hoa hậu - một áp lực kép mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh vượt qua. Suốt năm học cuối, cô liên tục di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ vừa đảm bảo tiến độ học tập vừa thực hiện các nghĩa vụ của một hoa hậu đương nhiệm. Dù đối mặt với lệch múi giờ, áp lực năm cuối và kỳ vọng từ công chúng, Thanh Thảo không chọn bảo lưu mà kiên trì tốt nghiệp đúng hạn với kết quả vượt trội.

Hoa hậu Thanh Thảo trong ngày tốt nghiệp.

Tại lễ tốt nghiệp, cô gái sinh năm 2002 gây chú ý khi mang sash cờ đỏ sao vàng trong trang phục tốt nghiệp, tạo nên hình ảnh vừa nổi bật vừa đầy tự hào trên đất khách.

Hành trình học tập của Thanh Thảo tại Mỹ không chỉ gói gọn trong giảng đường. Ngay từ đầu, cô đã giành học bổng đầu vào 50% và liên tục duy trì thành tích học tập vượt trội. Song song với đó, Thanh Thảo tham gia chương trình sinh viên trao đổi tại ĐH Yonsei, Hàn Quốc và hoàn thành kỳ thực tập tại một công ty truyền thông tại Thượng Hải, Trung Quốc. Những trải nghiệm thực tế này giúp cô tích lũy tư duy chiến lược thương hiệu và bản lĩnh trong các môi trường kinh doanh quốc tế.

Hoa hậu Thanh Thảo bên bố mẹ.

Ngoài thành tích học thuật, Thanh Thảo còn được biết đến là hoa hậu biết 4 thứ tiếng (Việt, Anh, Hàn và Trung) và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống du học sinh trên mạng xã hội, từ áp lực thích nghi đến những bài học trưởng thành, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ với giới trẻ. Hình ảnh cô rạng rỡ chụp ảnh cùng gia đình trong khuôn viên trường trong ngày tốt nghiệp đang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng.

"4 năm du học tại Mỹ là hành trình hoàn thiện bản thân và trưởng thành sâu sắc. Giá trị lớn nhất mà Thảo nhận được chính là sự rèn luyện tinh thần tự lập và định vị rõ nét chân dung của mình cho tương lai", cô xúc động chia sẻ.

Sau khi trở về Việt Nam, Thanh Thảo cho biết sẽ tập trung phát triển các hoạt động nghệ thuật và tiếp tục thực hiện sứ mệnh hoa hậu thông qua các dự án cộng đồng. Cô cũng tiết lộ đang có kế hoạch theo học thạc sĩ trong tương lai gần, với quan điểm: "Tri thức là nền tảng quan trọng giúp phụ nữ tự tin và phát triển hơn mỗi ngày".

Thanh Thảo trong giây phút nhận bằng tốt nghiệp:

Ảnh: Anh Tuấn