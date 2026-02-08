Ở trận đấu diễn ra vào ngày 7/2, Gunma Green Wings thua nhanh 0-3 trước Osaka Marvelous. Tuy nhiên, ở trận lượt về, Thanh Thuý cùng các đồng đội thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.

Đáng chú ý, HLV Sakamoto quyết định chuyển Thanh Thuý sang chơi đối chuyền, cặp chủ công là Rozanski và Takaso. Sự thay đổi hiến thuật này khiến đối thủ bị bất ngờ.

Thanh Thuý toả sáng, ghi 19 điểm.

Ở set 1, Gunma Green Wings thi đấu rất tự tin. Khả năng tấn công, bám chắn cũng như bước 1 được cải thiện, giúp đội bóng áo xanh thắng 25/15.

Bước vào set 2, bản lĩnh của nhà ĐKVĐ giúp Osaka Marvelous gỡ hoà 1-1 sau khi thắng 25/22, nhưng đây là tất cả những gì tốt nhất đội bóng này làm được. Ở hai set còn lại, phong độ chói sáng của Thanh Thuý mang về chiến thắng đầy cảm xúc 3-1 (25/15, 22/25, 25/16, 25/21) trước Osaka Marvelous.

Ở trận đấu này, Thanh Thuý đóng góp 19 điểm, trong đó có 4 điểm chắn bóng, 2 điểm phát bóng, trở thành VĐV ghi nhiều điểm nhất, trong khi danh hiệu VĐV xuất sắc nhất thuộc về Yamashita.