Sau án phạt tại giải bóng chuyền U21 thế giới hồi tháng 8/2025, Đặng Thị Hồng gần như không còn xuất hiện trên sân. Tay đập sinh năm 2006 xác định giải nghệ ở tuổi 20 khi bị Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cấm thi đấu vô thời hạn.

Theo tìm hiểu, phía đơn vị chủ quản của Đặng Thị Hồng là CLB Thái Nguyên tạo điều kiện giúp VĐV này làm trợ lý HLV. Dù không còn trực tiếp thi đấu nhưng kinh nghiệm nhiều năm theo đuổi bóng chuyền của Đặng Thị Hồng vẫn rất cần với công tác đào tạo trẻ.

Đặng Thị Hồng xác định giải nghệ. Ảnh: S.N

Ngoài ra, mới đây Đặng Thị Hồng chính thức theo học Đại học. Đây là bước đệm quan trọng để cựu tay đập U21 Việt Nam chuyển sang công tác huấn luyện. Nếu có cơ hội, Đặng Thị Hồng hoàn toàn có thể được làm việc ở một đội bóng mạnh tại giải bóng chuyền VĐQG trong tương lai.

Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, Đặng Thị Hồng còn tích cực bàn hàng trực tuyến, với những sản phẩm liên quan tới thể thao như giày, áo, dụng cụ tập luyện, thi đấu... Các trang mạng xã hội của Đặng Thị Hồng có rất đông người hâm mộ theo dõi và ủng hộ.

Đến thời điểm này, dù chưa chính thức tuyên bố giải nghệ nhưng Đặng Thị Hồng cũng gần như chia tay sự nghiệp VĐV. Tay đập 20 tuổi không còn tham gia tập luyện, xác định bước sang một ngã rẽ mới.

Bích Tuyền không thi đấu ở mùa giải 2026.

Một trường hợp khác rất được người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam quan tâm là Nguyễn Thị Bích Tuyền. Cùng thời điểm này năm ngoái, đối chuyền sinh năm 2000 tích cực tập luyện với CLB Ninh Bình, nhưng năm nay cô đóng một vai trò mới ở đội bóng Cố đô Hoa Lư.

HLV Thái Thanh Tùng cho biết, Bích Tuyền không thi đấu tại các giải đấu trong năm 2026, thay vào đó sẽ được CLB Ninh Bình sắp xếp một vị trí phù hợp trong đội ngũ Ban huấn luyện. Ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025, Bích Tuyền gây bất ngờ khi làm... săn sóc viên.

Với việc không thi đấu ở mùa giải 2026, đối chuyền 26 tuổi cũng gần như chắc chắn không được triệu tập lên tuyển bóng chuyền Việt Nam trong năm nay. Trước đó, Bích Tuyền vắng mặt ở giải vô địch thế giới 2025, sau đó không đồng hành cùng đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở SEA Games 33 trên đất Thái Lan.