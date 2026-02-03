Một sự trùng hợp hiếm thấy của làng banh nỉ khi Nadal và Alcaraz cùng vô địch Australian Open đầu tiên ở tuổi 22, trong lần thứ năm dự giải.
Sau chung kết Australian Open 2026, Novak Djokovic dành những lời tôn vinh đặc biệt cho Carlos Alcaraz, trong khi Rafael Nadal cũng gửi thông điệp đầy trân trọng tới đàn em.
Ngược dòng hạ gục Novak Djokovic, Carlos Alcaraz làm nên lịch sử khi hoàn tất bộ sưu tập 4 Grand Slam tại Australian Open 2026.
Elena Rybakina phơi bày điểm yếu của số 1 thế giới Sabalenka và lên ngôi vô địch Australian Open 2026 bằng bản lĩnh phi thường.
Carlos Alcaraz chiến thắng ở nơi Novak Djokovic từng viết rất nhiều kỳ tích, thâu tóm Australian Open và hoàn tất 4 Grand Slam.