"Ta về nhóm lửa pha trà. Trồng hoa, đọc sách, nuôi gà, cắm câu. Xin đời thôi bớt lo âu. Không cần nhung gấm, chỉ cầu bình yên", chuyền 2 Lưu Thị Ly Ly viết trên trang cá nhân.
Cùng với dòng trạng thái này, Libero của Binh chủng Thông tin đăng tải bộ ảnh áo dài cực xinh đẹp đón Tết Bính Ngọ
Lưu Ly Ly chơi ở vị trí Libero, là gương mặt không xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.
Cô từng góp mặt trong đội hình của đội U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCĐ giải vô địch châu Á 2019.
Mạnh mẽ khi thi đấu, ở ngoài đời tay đập Binh chủng Thông tin là một cô gái nữ tính, sống rất chân thành.
Cô có rất nhiều fan hâm mộ.
Ở cả CLB và ĐTQG, Ly Ly đều được đánh giá cao ở khả năng bắt bước một chính xác, phản xạ nhanh và thi đấu lăn xả.
Trong năm 2025, Ly Ly được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập tham dự AVC Nations Cup.
Chơi libero nhưng Ly Ly cao 1m69, thuộc số những libero cao nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam.
Với những đóng góp thầm lặng của mình, Ly Ly được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng giúp CLB Binh chủng Thông tin cũng như tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chinh phục đỉnh cao.
Kinh nghiệm thi đấu cùng sự máu lửa của Ly Ly luôn là tấm gương cho các VĐV trẻ.

Ảnh: FBNV