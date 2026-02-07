Sắc vóc nổi bật của tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam Ly Ly
Mạnh mẽ khi thi đấu, còn ở ngoài đời Lưu Thị Ly Ly là một cô gái nữ tính, biết chăm chút sắc đẹp để nổi bật giữa đám đông.
Ảnh: FBNV
Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Phương gây sốt cộng đồng mạng với bộ ảnh áo dài cực xinh đẹp đón Tết Bính Ngọ 2026.
Chuyền hai CLB Hà Nội và U21 Việt Nam Vi Thị Yến Nhi cực xinh đẹp trong bộ áo dài dân tộc, háo hức đón Tết Bính Ngọ 2026.
Bích Tuyền và Đặng Thị Hồng gần như chắc chắn giải nghệ, lựa chọn những con đường khác nhau sau khi rời sân đấu bóng chuyền trong năm 2025.