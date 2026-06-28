Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết Đông Nam Á

Sau chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước U18 Indonesia, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam vào trận chung kết. Đối thủ của cô trò HLV Ngọc Hoa là chủ nhà U18 Thái Lan - đội giành chiến thắng 3-0 trước Philippines ở bán kết.

Trận chung kết giữa tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h ngày 28/6.