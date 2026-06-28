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Trong thời gian qua, Hoàng Thị Kiều Trinh liên tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng bạn trai, đặc biệt là việc rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
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Cô nàng dù được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập vào danh sách bổ sung nhưng chưa thể trở lại đội tuyển quốc gia vì cần thời gian để bình phục hoàn toàn chấn thương.
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 Hoa khôi bóng chuyền nữ Việt Nam tranh thủ đi du lịch.
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Tay đập sinh năm 2001 xinh đẹp với phong cách thời trang trẻ trung.
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Kiều Trinh là một trong những "nàng thơ" của bóng chuyền Việt Nam.
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Đối chuyền CLB Binh chủng Thông tin tự tin khoe dáng và sắc đẹp.
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Kiều Trinh đóng vai trò rất quan trọng ở cả CLB và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
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Nếu chữa trị tốt, Kiều Trinh có thể tái xuất ở Asiad diễn ra vào tháng 9 tới.
Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết Đông Nam Á

Sau chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước U18 Indonesia, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam vào trận chung kết. Đối thủ của cô trò HLV Ngọc Hoa là chủ nhà U18 Thái Lan - đội giành chiến thắng 3-0 trước Philippines ở bán kết.
Trận chung kết giữa tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h ngày 28/6. 

Ảnh: FBNV