Sau chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước U18 Indonesia, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam vào trận chung kết. Đối thủ của cô trò HLV Ngọc Hoa là chủ nhà U18 Thái Lan - đội giành chiến thắng 3-0 trước Philippines ở bán kết.
Trận chung kết giữa tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h ngày 28/6.
Sau chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước U18 Indonesia, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam vào trận chung kết. Đối thủ của cô trò HLV Ngọc Hoa là chủ nhà U18 Thái Lan - đội giành chiến thắng 3-0 trước Philippines ở bán kết.
Ảnh: FBNV
Xuất sắc đánh bại Indonesia 3-2, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam giành vé vào chung kết giải U18 Đông Nam Á 2026.
Chủ công Nguyễn Châm Anh không chỉ tài năng mà còn sở hữu sắc đẹp nổi bật ở tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam.
Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam đứng nhất bảng B sau 3 trận toàn thắng, gặp Indonesia ở bán kết giải U18 Đông Nam Á 2026.