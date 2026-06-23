Trận đấu mở màn của các cô gái U18 Việt Nam tại giải bóng chuyền U18 Đông Nam Á 2026 là cuộc đối đầu với đối thủ đến từ Kyrgyzstan, lúc 10h ngày 23/6. Với quyết tâm đi sâu tại giải, đoàn quân của HLV Ngọc Hoa có sự chuẩn bị kỹ, dồn sức giành chiến thắng trong trận ra quân.

Ở set 1, tuyển U18 bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu hoàn toàn áp đảo đối thủ trước khi thắng 25/11. Sang set 2, Ánh Thảo cùng các đồng đội thậm chí còn có chiến thắng dễ dàng hơn, với tỉ số 25/5.

Tuyển U18 bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan ở trận ra quân.

Trong set 3, dù Kyrgyzstan thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn chấp nhận thua 15/25, chung cuộc thúc thủ 0-3 trước tuyển U18 bóng chuyền nữ Việt Nam.

Giải bóng chuyền U18 Đông Nam Á Á 2026 có sự tham dự của 8 đội, chia làm 2 bảng đấu. Theo kết quả bốc thăm, tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U18 Kyrgyzstan, U18 Philippines và U18 Malaysia, trong khi bảng A gồm chủ nhà U18 Thái Lan, U18 Australia, U18 Hong Kong (Trung Quốc) và U18 Indonesia.

Theo lịch thi đấu, sau trận ra quân, tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam lần lượt gặp U18 Philippines (16 giờ ngày 24/6), U18 Malaysia (10 giờ ngày 25/6). Đội xếp nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào bán kết.