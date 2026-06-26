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Tại giải bóng chuyền U18 Đông Nam Á 2026 đang diễn ra, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam toàn thắng 3 trận tại vòng bảng, giành vé vào bán kết gặp Indonesia.
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Ở tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam, Nguyễn Châm Anh (28) thi đấu ở vị trí chủ công. 
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Cô nàng sinh năm 2009, hiện đang khoác áo CLB HCĐG Lào Cai, từng cùng đội trẻ HCĐG Lào Cai giành vị trí Á quân giải CLB trẻ quốc gia, U23 quốc gia.
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Dù còn trẻ nhưng Châm Anh thi đấu chững chạc, tiến bộ sau từng ngày.
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Cô là một trong những lựa chọn chất lượng trong đội hình của tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt mỗi khi thi đấu.
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Không chỉ tài năng, tay đập 17 tuổi còn gây chú ý với nhan sắc nổi bật.
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Châm Anh là đại diện cho lứa VĐV trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam.
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Chủ công tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam rất tự tin không chỉ thi đấu mà còn trong cuộc sống.
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Châm Anh được nhận xét là "nàng thơ" mới của bóng chuyền nữ Việt Nam.
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Châm Anh cùng các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng trong trận bán kết giữa tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam vs Indonesia ở giải U18 Đông Nam Á 2026, diễn ra lúc 16h ngày 27/6.

Ảnh: NVCC