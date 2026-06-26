'Hotgirl' 17 tuổi Châm Anh gây sốt ở giải bóng chuyền Đông Nam Á
Chủ công Nguyễn Châm Anh không chỉ tài năng mà còn sở hữu sắc đẹp nổi bật ở tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam.
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Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam đứng nhất bảng B sau 3 trận toàn thắng, gặp Indonesia ở bán kết giải U18 Đông Nam Á 2026.
Đánh bại Philippines 3-0, tuyển U18 bóng chuyền Việt Nam sớm giành vé vào bán kết giải U18 Đông Nam Á 2026.
Dù được triệu tập lên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh sẽ không góp mặt ở đợt tập trung lần này.