Sau trận thắng dễ dàng 3-0 ngày ra quân trước Kyrgyzstan, tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam chạm trán Philippines ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Đây là thử thách với đoàn quân của HLV Ngọc Hoa khi đối thủ sở hữu nhiều VĐV có thể hình tốt.

Ở set 1, tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam chủ động tấn công nhưng gặp không ít khó khăn khi bước một không tốt. Dù vậy, các cô gái Việt Nam vẫn giành chiến thắng 25/17.

Tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng.

Sang set 2, Philippines chơi đầy cố gắng, liên tục bám đuổi tỉ số. Ở thời điểm quyết định, tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam ghi điểm quan trọng, thắng 26/24.

Kịch bản set 3 thậm chí còn kịch tính hơn, và chiến thắng 31/28 thuộc về Ánh Thảo và các đồng đội, chung cuộc tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam thắng 3-0. Cá nhân ffội trưởng Ánh Thảo có ngày thi đấu xuất sắc khi ghi 15 điểm với hiệu suất 50%, đóng góp lớn vào chiến thắng 3 sao của U18 Việt Nam trước U18 Philippines.

Với kết quả này, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam giành vé vào bán kết giải U18 Đông Nam Á 2026 sau 2 trận thắng đều với tỉ số 3-0. Trận đấu còn lại của cô trò HLV Ngọc Hoa gặp Malaysia, lúc10 giờ ngày 25/6.