Với ngôi nhất bảng B, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam gặp đội đứng nhì bảng A là Indonesia. Đây là thử thách với đoàn quân HLV Nguyễn Ngọc Hoa khi đối thủ có màn trình diễn tốt với chiến thắng trước Hong Kong (Trung Quốc) và Australia, chỉ để thua Thái Lan ở vòng bảng.

Đúng như dự đoán, các cô gái Việt Nam gặp không ít khó khăn trong set 1. Dù vậy, những điểm số quan trọng ở thời điểm quyết định giúp cho Ánh Thảo cùng các đồng đội thắng 25/21.

Set đấu thứ 2, U18 Indonesia là đội chơi tốt hơn, trong khi tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam thi đấu mất tập trung, chấp nhận thua 21/25.

Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước Indonesia.

Bị gỡ hoà 1-1, đoàn quân của HLV Ngọc Hoa bước vào set 3 với một số điều chỉnh về nhân sự cũng như lối chơi. Sau khi bị Indonesia dẫn 16/13, các cô gái Việt Nam lội ngược dòng thắng 25/22.

Trận đấu trở nên căng thẳng khi Indonesia thắng 25/22 ở set 4, buộc hai đội phải giải quyết nhau ở set 5 "chung kết". Ở set đấu này, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam tổ chức tấn công hiệu quả, ít mắc sai lầm hơn ở bước 1, giành chiến thắng 15/10, chung cuộc thắng 3-2, giành quyền vào chung kết.

Đối thủ trong trận chung kết của tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam là đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan vs Philippines.