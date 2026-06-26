Trước đội bóng yếu nhất bảng đấu là Malaysia, tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam dễ dàng chiến thắng 3-0, qua đó đứng đầu bảng B sau 3 trận toàn thắng (không để thua set nào).

Đối thủ của tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam ở bán kết là Indonesia. Đây là thử thách với đoàn quân HLV Nguyễn Ngọc Hoa. Indonesia có màn trình diễn tốt khi thắng Hong Kong (Trung Quốc) và Australia, chỉ để thua Thái Lan ở vòng bảng.

Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam gặp Indonesia ở bán kết.

Cách đây chưa lâu, lứa đàn chị ở tuyển quốc gia như Thanh Thúy, Bích Thủy từng gặp không ít khó khăn trước Indonesia ở AVC Cup 2026, và chỉ giành chiến thắng chung cuộc sau 5 set đấu.

Chính vì vậy, Ánh Thảo cùng các đồng đội phải có sự tập trung cao nhất, khắc phục được điểm yếu bước 1 cùng khả năng bám chắn.

Trận bán kết giữa tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam vs Indonesia ở giải U18 Đông Nam Á 2026 diễn ra lúc 16h ngày 27/6. Trong khi đó, trận bán kết còn lại giữa Thái Lan vs Philippines diễn ra lúc 19h.