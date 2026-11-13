Trận tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan tiếp tục là cơ hội cho HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhân sự, với gương mặt đáng chú ý là trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải.
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Tuyển Việt Nam sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) đã chia tay 4 cầu thủ trở lại CLB khiến phải đặt ra câu hỏi về cách lựa chọn và dùng nhân sự của HLV Kim Sang Sik.
HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ về việc U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của U23 Singapore, dù giành chiến thắng 1-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026.