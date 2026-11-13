Trận tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan tiếp tục là cơ hội cho HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhân sự, với gương mặt đáng chú ý là trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải.

Ở trận tuyển Việt Nam thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0 trên sân Thiên Trường tối 11/11 tại Casper Cup 2026, HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ và mới, trong đó có Nguyễn Hồng Phúc, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Ngọc Sơn và Olaha Mạnh Đức.

Trong các cầu thủ này, Hồng Phúc ghi dấu ấn với đường kiến tạo cho Olaha, trong khi Quốc Cường làm tốt nhiệm vụ kiểm soát khu vực giữa sân. Trên hàng tiền đạo, chân sút nhập tịch Olaha Mạnh Đức là người mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Anh nhận được nhiều sự khen ngợi của HLV Kim Sang Sik sau trận đấu.

Olaha Mạnh Đức chia tay tuyển Việt Nam để trở về CLB. Ảnh: T.L

Sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc), thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức chia tay tuyển Việt Nam trở về CLB CA TPHCM để chuẩn bị cho Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27. Như vậy, đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ở trận gặp Kyrgyzstan ngày 17/11 chắc chắn có nhiều thay đổi.

HLV Kim Sang Sik khả năng sử dụng đội hình với ít nhất một nửa các cầu thủ mới nhằm mục đích kiểm tra năng lực, sự thích nghi với lối chơi ở tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn xới tung lực lượng, thay vì phụ thuộc vào những gương mặt quen thuộc. Đây cũng là cơ hội để ông đánh giá các nhân tố mới trước những kế hoạch tiếp theo của đội tuyển.

Sau trận ra quân, có 9 cầu thủ trong danh sách 24 tuyển thủ chưa được HLV Kim Sang Sik sử dụng. Những cầu thủ này nếu không gặp phải vấn đề về sức khỏe, gần như chắc chắn sẽ ra sân ở trận gặp Kyrgyzstan.

Trận gặp Kyrgyzstan trở thành cơ hội quan trọng cho Lương Chí Khải chứng minh năng lực với HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Trung Kiên

Trong khung gỗ, cơ hội đến với Trung Kiên hoặc Văn Việt sau khi Patrik Lê Giang trở về CLB. Ở vị trí trung vệ, tân binh Lương Chí Khải (Kyle Colonna) là cái tên đáng chú ý nhất. Sau trận đầu ngồi dự bị, anh có thể đá chính ở trận đấu cuối tại Casper Cup 2026.

Lương Chí Khải sinh năm 1999 tại Mỹ, từng thi đấu cho Hà Nội FC trước khi gia nhập Thể Công Viettel. Với lợi thế chiều cao và sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam, anh đang có cơ hội ghi điểm với HLV Kim Sang Sik trong trận ra mắt đội tuyển.

Những gương mặt mới còn lại của tuyển Việt Nam gồm Đức Anh, Quang Vinh, Nhật Nam và Đăng Dương, cũng sẽ được HLV Kim Sang Sik thử nghiệm. Tất cả đều sẵn sàng thể hiện hết khả năng để chứng minh năng lực, tìm cơ hội tiếp tục được khoác áo ĐTQG trong những đợt tập trung tiếp theo.

Những cầu thủ đã được HLV Kim Sang Sik sử dụng ở trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) Patrik Lê Giang, Lý Đức, Thành Chung, Nhật Minh, Hồng Phúc, Quốc Cường, Minh Khoa (Vĩnh Nguyên 46'), Minh Phúc (Văn Khang 46'), Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức, Ngọc Sơn (Việt Cường 46').

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