30 năm qua, Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (Cần Thơ), đã cưu mang hàng nghìn lượt sinh viên nghèo, đồng thời góp sức bảo tồn tiếng nói, chữ viết và văn hóa truyền thống Khmer.

Từ cậu bé nghèo đến con đường tu học

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng, trụ trì Pitu Khôsa Răngsây - hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ; Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ; Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng (sinh năm 1967, quê TP Cần Thơ) có tuổi thơ nhiều cơ cực, thiếu thốn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến việc học của ông có lúc phải gián đoạn. Nhìn bạn bè được đến trường trong bộ đồng phục, còn bản thân phải nghỉ học, cậu bé Lý Hùng khi ấy luôn khao khát có cơ hội tiếp tục học tập.

Năm 14 tuổi, ông được gia đình cho vào chùa tập sự tu học, bắt đầu học chữ Khmer, chữ Pali và làm thị giả cho vị trụ trì, người có ảnh hưởng lớn đến hành trình tu học sau này của ông.

Hai năm sau, ông chính thức xuất gia, lần lượt theo học các chương trình Pali, giáo lý tại nhiều ngôi chùa ở Cần Thơ và Sóc Trăng (cũ), hoàn thành chương trình Sơ cấp Pali.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng, trụ trì Pitu Khôsa Răngsây ở TP Cần Thơ. Ảnh: Hoài Thanh

Không dừng lại ở việc học Phật pháp, ông tiếp tục theo đuổi chương trình giáo dục phổ thông, tốt nghiệp THPT năm 1998, sau đó tốt nghiệp đại học ngành Luật, hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ luật sư và được cấp chứng chỉ hành nghề.

Năm 2020, ông nhận bằng Tiến sĩ Tôn giáo học tại Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM.

Nhìn lại hành trình của mình, Hòa thượng Lý Hùng cho rằng chính những năm tháng thiếu thốn đã hun đúc quyết tâm học tập và tinh thần sẻ chia. Với ông, học không chỉ để hoàn thiện bản thân mà còn để có thêm kiến thức giúp đỡ cộng đồng, tạo cơ hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Gần 30 năm mở cửa chùa đón sinh viên nghèo

Năm 1996, Hòa thượng Lý Hùng nhận nhiệm vụ trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây. Khi ấy, ngôi chùa đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập nước, mái dột, cơ sở vật chất thiếu thốn. Những năm đầu, có lúc ông phải ngủ ngay trên nền đất. Vừa lo việc tu học, ông vừa vận động Phật tử đóng góp trùng tu chùa, đồng thời tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Từng trải qua những năm tháng chật vật tìm kiếm cơ hội đến trường, ông đặc biệt quan tâm đến các học sinh, sinh viên nghèo từ nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long lên Cần Thơ học tập.

Chùa Pitu Khôsa Răngsây được xem là ngôi chùa đẹp bậc nhất Cần Thơ. Ảnh: Hoài Thanh

Nơi đây đang lưu giữ một "báu vật vô giá" là tủ sách cổ hàng trăm năm tuổi. Ảnh: Hoài Thanh

Trong những năm đầu làm trụ trì, chứng kiến hai sinh viên ngành Y gặp biến cố nghiêm trọng về sức khỏe, ông càng trăn trở về việc tạo một nơi nương tựa cho những người trẻ xa nhà.

Từ đó, ông mở cửa chùa đón sinh viên vào ở, hỗ trợ ăn uống, sinh hoạt để các em yên tâm học tập.

Ban đầu chỉ có vài sinh viên, sau đó tăng lên vài chục người, có thời điểm khoảng 50-60 sinh viên. Hiện nay, bình quân mỗi năm, chùa hỗ trợ khoảng 40-50 sinh viên và các vị sư từ nhiều tỉnh, thành đến học tập, tu học.

Những người được chùa tiếp nhận đều được miễn phí chỗ ở, điện, nước và ăn uống. Bên cạnh việc chăm lo sinh hoạt, nhà chùa còn tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện đạo đức, tìm hiểu tiếng nói, chữ viết, phong tục và nghi lễ truyền thống của đồng bào Khmer.

Theo Hòa thượng Lý Hùng, nhà chùa luôn sẵn lòng đón nhận, tạo điều kiện ăn ở để sinh viên có thể yên tâm học tập, theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, các em phải có sự đồng thuận của gia đình, chấp hành nội quy và giữ gìn đạo đức trong thời gian sinh hoạt tại chùa.

Ông cho biết, theo truyền thống của đồng bào Khmer, nam thanh niên khi trưởng thành thường vào chùa tu học để báo hiếu cha mẹ. Tuy nhiên, nhiều em theo học cao đẳng, đại học nên không có điều kiện xuất gia. Vì vậy, thời gian sinh sống tại chùa cũng là cơ hội để các em được các vị sư hướng dẫn về lễ nghi, phong tục, nếp sống và văn hóa truyền thống của dân tộc.

Minh Huy, sinh viên năm thứ 4 ngành Cơ điện tử - Đại học Cần Thơ cho biết: "Em bắt đầu ở chùa từ năm nhất và đến nay không phải tốn bất kỳ khoản chi phí nào cho việc ăn ở. Không gian trong chùa yên tĩnh, rất phù hợp để học tập. Ngoài ra, em còn có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa, nghi lễ và sinh hoạt truyền thống của đồng bào Khmer”. Ảnh: Hoài Thanh

Hòa thượng nhớ lại, có những sinh viên phải bán vé số, bánh mì hoặc làm thêm tại quán cà phê, nhà hàng để trang trải việc học. Thương các em vất vả, ông tìm cách hỗ trợ, có khi mua hết số bánh mì còn lại để các em sớm nghỉ ngơi, có thêm thời gian học tập.

Sau gần 30 năm, nhiều sinh viên từng được nhà chùa cưu mang đã trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, giám đốc doanh nghiệp hoặc trở về địa phương công tác.

Điều khiến ông vui nhất là dù đã thành đạt, nhiều người vẫn nhớ về mái chùa từng giúp đỡ mình trong những năm tháng khó khăn.

“Có nhiều em sau 20 năm mới quay lại. Khi cuộc sống đã thay đổi, có gia đình, có nhà cửa, xe cộ, các em đưa vợ con về đảnh lễ và kể lại quãng thời gian khó khăn từng được sư giúp đỡ. Đó là một niềm vui rất lớn”, Hòa thượng chia sẻ.

Đáng quý, nhiều người sau khi ổn định cuộc sống còn tiếp tục giới thiệu, hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như mình trước đây. Theo ông, giúp một người có cơ hội học tập không chỉ thay đổi cuộc đời người đó mà còn tạo ra những giá trị tốt đẹp, lan tỏa trong cộng đồng.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng dành nhiều tâm huyết cho công tác giáo dục, an sinh xã hội và bảo tồn văn hóa Khmer. Ảnh: Hoài Thanh

Với Hòa thượng Lý Hùng, việc cưu mang sinh viên nghèo, xây cầu, làm đường, xây nhà tình thương hay hỗ trợ người dân khó khăn đều xuất phát từ quan niệm tu hành phải gắn với đời sống cộng đồng.

Ông thường nhắc đến triết lý “Đạo cũng là đời, đời cũng là đạo”. Theo ông, người xuất gia nương tựa Tam bảo để tu học nhưng cũng cần gần gũi, thấu hiểu những khó khăn của người dân và tìm cách sẻ chia.

Từ quan niệm đó, bên cạnh hoạt động Phật sự, ông còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, vận động xây dựng cầu bê tông, nhà tình thương, trường học và đường giao thông tại những địa bàn khó khăn.

Với kiến thức chuyên ngành Luật, ông cũng tham gia tư vấn, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ đồng bào Khmer giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật và hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng.

Giữ hồn văn hóa Khmer từ tiếng nói, chữ viết đến kinh sách cổ

Bên cạnh hoạt động giáo dục và an sinh xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer là một trong những mối quan tâm lớn của Hòa thượng Lý Hùng.

Theo ông, văn hóa là hồn cốt của mỗi dân tộc. Việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, nghi lễ cùng các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể có ý nghĩa quan trọng trong kết nối các thế hệ, nhất là đối với người trẻ.

Tại chùa Pitu Khôsa Răngsây, sinh viên Khmer không chỉ được hỗ trợ ăn ở mà còn được hướng dẫn học tiếng Khmer, tìm hiểu chữ viết, phong tục, tập quán và những nghi lễ truyền thống.

Hòa thượng cũng chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nhân dịp Chôl Chnăm Thmây, Sene Đôlta, tạo điều kiện để sinh viên giới thiệu trang phục, điệu múa, tiếng hát, nhạc cụ và ẩm thực truyền thống của dân tộc mình.

Theo ông, để tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách đến đồng bào Khmer, cần phát huy vai trò của chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín và Ban Quản trị các chùa. Thông tin cần được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, trong đó có tiếng Khmer, giúp bà con dễ nghe, dễ hiểu và tiếp nhận.

Từ thực tế đó, ông kiến nghị tiếp tục quan tâm đến cơ chế hỗ trợ dạy chữ Khmer trong ba tháng hè, duy trì các lớp Sơ cấp Pali, giáo lý tại chùa, đồng thời có chính sách phù hợp đối với giảng viên, giáo viên và tăng sinh tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Một vấn đề khác khiến Hòa thượng Lý Hùng trăn trở là việc bảo tồn kho kinh sách cổ, đặc biệt là những bộ kinh viết trên lá buông bằng tiếng Pali và Khmer cổ.

Tại chùa Pitu Khôsa Răngsây, ông đã dành nhiều công sức sưu tầm, lưu giữ sách cổ, hiện vật và các tư liệu gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Khmer.

Nhiều bộ kinh sách được các vị cao niên, nhà sư và gia đình trao gửi để bảo quản. Trong đó, có những cuốn đã hàng trăm năm tuổi, dây buộc bị đứt, chữ viết phai mờ, các trang xáo trộn. Ông phải cẩn thận phơi, phục hồi nét chữ, sắp xếp lại từng trang, từng quyển theo đúng bộ kinh.

Theo Hòa thượng, những tư liệu này không chỉ mang giá trị tôn giáo mà còn phản ánh lịch sử, phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của đồng bào Khmer qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, điều khiến ông lo lắng là số người còn biết kỹ thuật viết kinh sách trên lá buông ngày càng ít, trong khi nhiều tư liệu cổ đang đứng trước nguy cơ hư hỏng, mai một.

Vì vậy, ông mong muốn có chương trình khảo sát, kiểm kê và số hóa kinh sách tại các chùa, đồng thời mở những lớp truyền dạy kỹ thuật viết sách lá buông cho các nhà sư trẻ có năng khiếu, nhằm gìn giữ và tiếp nối nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, ông đề xuất nghiên cứu nguồn nguyên liệu, bảo tồn và phát triển loại cây dùng lấy lá viết kinh, tiến tới hình thành các nhóm nghề thủ công gắn với hoạt động văn hóa tại chùa.

Theo Hòa thượng Lý Hùng, nếu được quan tâm và tổ chức bài bản, những giá trị văn hóa truyền thống này không chỉ được gìn giữ cho các thế hệ sau mà còn có thể phát triển thành sản phẩm phục vụ du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, qua đó tạo thêm sinh kế cho người dân và thế hệ trẻ.

Ảnh Hoài Thanh

Hòa thượng Lý Hùng bên những tư liệu, kinh sách cổ được lưu giữ tại chùa. Ảnh: Hoài Thanh

Hòa thượng Lý Hùng ngồi đọc những bộ kinh cổ viết trên lá buông bằng chữ Pali và Khmer cổ được lưu giữ tại chùa. Ảnh: Hoài Thanh