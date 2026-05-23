Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BTC

Trong 2 ngày 22 và 23/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thành phần nhân sự nhiệm kỳ mới Ban Trị sự GHPGVN tỉnh gồm 105 thành viên. Hòa thượng Thạch Sok Xane tiếp tục được đại hội tín nhiệm tái cử cương vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội thống nhất định hướng trong nhiệm kỳ 2026-2031 với sự kết hợp hài hòa giữa: Kế thừa truyền thống - Ổn định tổ chức - Đổi mới quản trị - Phát triển bền vững - Phụng sự xã hội. Toàn bộ hoạt động Phật sự được triển khai trên cơ sở phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”; đẩy mạnh hoạt động từ thiện, an sinh xã hội có chiều sâu, tập trung vào chương trình có trọng tâm như: xây cầu, nhà tình thương, học bổng, chủ động ứng phó thiên tai... với mức duy trì tối thiểu giá trị công tác từ thiện xã hội đạt 100 tỷ đồng/năm trở lên.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo kết quả công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2026, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long hiện quản lý 755 cơ sở tự viện; 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; 5.425 tăng ni và hơn 805.000 tín đồ phật tử.

Thời gian qua, Phật giáo tỉnh Vĩnh Long thể hiện rõ việc kế thừa và phát huy mạnh mẽ tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với công tác tổ chức, quản lý duy trì thống nhất, phát triển Phật sự địa phương ổn định, bền vững, công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long được triển khai rộng khắp, với nhiều chương trình thiết thực hướng đến cộng đồng, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội.

Các hoạt động thiện nguyện được tổ chức thường xuyên với nhiều việc làm ý nghĩa, tổng giá trị công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ đạt hơn 805 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu ghi nhận và biểu dương kết quả Phật sự của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: BTC

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu ghi nhận và biểu dương kết quả Phật sự của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đánh giá cao và tin tưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh luôn giữ vai trò cầu nối đoàn kết giữa Giáo hội và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trần Văn Lâu kỳ vọng Giáo hội phát huy cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tiếp tục làm hạt nhân quy tụ trí tuệ, tâm huyết, tăng cường sự gắn kết giữa các hệ phái và vùng miền, tạo nên một chỉnh thể thống nhất trong đa dạng.

UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự

Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy giá trị nhân văn, từ bi, trí tuệ, lan tỏa tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo...

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo, trong đó có GHPGVN tỉnh hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị tốt đẹp của Phật giáo vì mục tiêu phát triển đất nước và hạnh phúc của nhân dân.