Cùng với phát triển kinh tế, địa phương chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nông nghiệp công nghệ cao mở hướng làm giàu cho nông dân

Xã Hòa Xá được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã Thái Hòa, Hòa Phú, Phù Lưu và Bình Lưu Quang (huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Từ một xã thuần nông, Hòa Xá đã nhanh chóng bắt nhịp chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố. Có một thuận lợi là các xã trước khi sáp nhập đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Do đó, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét: đường làng được bê tông hóa khang trang; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư, tạo nên không gian sống xanh – sạch – đẹp mà vẫn giữ được hồn quê.

Nông nghiệp công nghệ cao được Hòa Xá xác định là khâu đột phá trong phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Để có được kết quả đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Xá luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo.

Vốn là xã thuần nông, Hòa Xá luôn chú trọng đầu tư cho sản xuất nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Xã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, bền vững; áp dụng mô hình lúa chất lượng cao trên diện tích lớn; cơ giới hóa mạnh mẽ; ứng dụng công nghệ như máy bay không người lái để tăng năng suất, giảm chi phí.

Hòa Xá đồng thời xây dựng vùng rau an toàn, vùng cây ăn quả ven sông Đáy; mở rộng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thân thiện môi trường. Địa phương còn tích cực tham gia chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, hướng tới nông nghiệp số, nâng cao giá trị sản phẩm.

Nhiều vùng chuyên canh, vùng sản xuất tập trung được hình thành; các sản phẩm đủ điều kiện trở thành hàng hóa và tiêu thụ rộng rãi. Các khu nhà màng hiện đại, vùng cây ăn quả đạt chuẩn VietGAP mang lại giá trị kinh tế cao nhiều lần so với trước đây. Từ những nông hội nhỏ lẻ, nay người dân Hòa Xá đã trở thành những nhà sản xuất chuyên nghiệp, làm nông nghiệp sạch bài bản và bền vững hơn.

Tiêu biểu là khu trồng dưa vàng, dưa lưới của anh Nguyễn Phúc Bách và các hộ dân thôn Phù Lưu Hạ, Phù Lưu Thượng với quy mô 2 ha, cho thu nhập 1–1,5 tỷ đồng/ha mỗi năm.

Bên cạnh trồng trọt, dịch vụ – thương mại của Hòa Xá cũng phát triển mạnh. Người dân biết liên kết tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử; nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP, góp phần nâng tầm thương hiệu và tăng thu nhập.

Hợp tác xã thủy sản Minh Quân với mô hình nuôi cá rô đầu vuông hoạt động từ năm 2008 đến nay đã có 18 thành viên, sản xuất trên hơn 20 ha mặt nước, cung cấp 8 tấn cá tươi và chế biến mỗi ngày. Nhờ liên kết chặt chẽ trong sản xuất – tiêu thụ, thu nhập của các thành viên ngày càng ổn định.

Đồng bộ giáo dục, y tế, văn hóa – tạo nền tảng cho sự phát triển

Không chỉ phát triển kinh tế, Hòa Xá đặc biệt chú trọng đầu tư cho con người. Trường Mầm non Hòa Xá được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II, là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm tới giáo dục thế hệ trẻ.

Các thiết chế văn hóa, khu thể thao, nhà văn hóa thôn được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Đảng bộ và chính quyền chú trọng giáo dục truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo động lực tinh thần cho phát triển kinh tế – xã hội.

Trong lĩnh vực y tế, trạm y tế xã được đầu tư khang trang, trang thiết bị ngày càng hiện đại; đội ngũ y bác sĩ tận tình, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản ngay tại địa phương.

Có thể nhận thấy, từ những cánh đồng xanh mướt đến những tuyến đường khang trang, cơ sở hạ tầng đồng bộ; từ nếp sống văn minh đến những nông sản chất lượng cao... tất cả đang tạo nên một Hòa Xá mới năng động, tràn đầy sức sống. Hòa Xá đang từng ngày khẳng định quyết tâm xây dựng nông thôn mới bền vững, văn minh và đáng sống.