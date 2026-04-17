Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh; Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương tháp tùng và tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại ga Nam Ninh Đông, thành phố Nam Ninh. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian của chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đã có nhiều hoạt động quan trọng, đa dạng, thể hiện sự tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa hai Đảng, hai nước, cũng như mong muốn chung của cả hai bên trong việc nâng tầm kết nối chiến lược để quan hệ Việt - Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có cuộc hội đàm quan trọng, trao đổi chiến lược sâu sắc và cùng nhau chứng kiến ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội kiến, tiếp xúc với tất cả các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và có nhiều hoạt động đối ngoại ý nghĩa khác như gặp gỡ và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, thăm Khu mới Hùng An thuộc tỉnh Hà Bắc là điển hình đô thị hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc...

Sau khi kết thúc các hoạt động tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đã đến thăm Quảng Tây đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Quảng Tây về nước sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Các đại biểu Trung Quốc tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại ga Bằng Tường, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Cùng việc tham dự một số hoạt động chính thức với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phu nhân Ngô Phương Ly đã gặp gỡ, trao đổi thân mật với Giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Ngoài ra, phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm một số cơ sở giáo dục, văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu tại Bắc Kinh và Quảng Tây, qua đó thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành và địa phương đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc thực chất với các đối tác Trung Quốc để triển khai ngay các thỏa thuận cấp cao.

Kết thúc chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công rất tốt đẹp, đạt những thành quả phong phú, có ý nghĩa to lớn trong việc tạo thêm những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của đất nước cũng như việc đưa quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới.