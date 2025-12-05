Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, cho ý kiến về đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị về kết quả thực hiện xử lý một số vấn đề tồn đọng (dự án chống ngập lụt của TPHCM và các dự án khác liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu).

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Bộ Chính trị theo quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

ĐBSCL là đồng bằng trù phú nhất của đất nước, có nền văn hóa bản sắc, phong phú, tiềm năng phát triển lớn, nhất là nông nghiệp, nhưng đang đối mặt với nhiều vấn đề rất lớn như sụt lún đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn.

Đây là vấn đề rất quan trọng liên quan đến sinh kế, đời sống của người dân ĐBSCL - nơi chiếm tới 12,8% diện tích, gần 18% dân số cả nước, đóng góp 95% sản lượng gạo xuất khẩu, 60% thủy sản, 65% sản lượng trái cây xuất khẩu của cả nước.

Thủ tướng chỉ rõ, tư duy, phương pháp luận, tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt trong xây dựng đề án phải có các giải pháp "thuận thiên", thích ứng linh hoạt, hiệu quả với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần phân tích rõ tình hình, nguyên nhân; làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; những nội dung chính về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn với thời hạn thực hiện cụ thể.

Một góc của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Hoàng Giám

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để có nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, nguồn lực ngoài ngân sách, trong đó huy động nguồn lực ngoài Nhà nước ít nhất 35%.

Thủ tướng lưu ý thêm một số giải pháp như triển khai các chương trình, dự án về khoa học và công nghệ, đặc biệt là mở rộng giải pháp công nghệ mới đã được ứng dụng hiệu quả; các giải pháp phi công trình như sắp xếp lại dân cư, trồng và bảo vệ rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển...

Dự án chống ngập lụt của TPHCM đến nay không còn vướng mắc lớn

Với nội dung xử lý một số vấn đề tồn đọng (dự án chống ngập lụt của TPHCM và các dự án khác liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu), Bộ Chính trị đã có kết luận số 77, Quốc hội đã có nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án.

Dự án chống ngập lụt của TPHCM là dự án vướng mắc kéo dài, Chính phủ đã có nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự án đang được triển khai tích cực, không còn các vướng mắc lớn cần báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, tổng hợp các dự án khác liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu.

Mặt khác, Thủ tướng đã phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tòa nhà "chọc trời" ở Thủ đô nhuốm màu xám vì không khí ô nhiễm. Ảnh: Thạch Thảo

Về nội dung này, Thủ tướng đánh giá cao, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo Bộ Chính trị do Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị.

Thủ tướng đề nghị tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục cập nhật đầy đủ các thông tin để hoàn thiện nội dung báo cáo về dự án chống ngập lụt của TPHCM.

Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh cần có chỉ đạo chung trên cả nước và nghiên cứu triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí tại các địa phương trọng điểm, trước hết là Hà Nội và TPHCM.

Thủ tướng chỉ đạo rà soát lại, nếu đã có cơ chế, chính sách thì thực hiện theo thẩm quyền, nếu cần có các cơ chế, chính sách khác mà chưa được pháp luật quy định thì đề xuất Bộ Chính trị.