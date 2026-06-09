Bộ Chính trị đã có chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Tại cuộc họp sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết tỉnh đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương. Các tiêu chuẩn gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng, tiêu chí đô thị loại I, cùng cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, việc lấy ý kiến nhân dân đối với đề án nhận được sự đồng thuận rất cao. Có 99,96% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đồng ý với chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, trong đó có 14 địa phương đạt tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối 100%. Đề án cũng đã được HĐND tỉnh thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành tại kỳ họp ngày 1/6 vừa qua.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá đến thời điểm này, xét về tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự thủ tục, Quảng Ninh cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm hồ sơ đạt chất lượng cao nhất.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu thành lập thành phố trực thuộc Trung ương không đơn thuần là hoàn thành các tiêu chí hành chính mà quan trọng hơn là xây dựng một đô thị thực sự chất lượng, có vai trò động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ đối với sự phát triển của vùng cũng như cả nước.

"Quảng Ninh là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Vì vậy, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương phải bảo đảm chất lượng đô thị bền vững, phát huy được vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và trên phạm vi cả nước" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn bộ quá trình xây dựng hồ sơ phải được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Theo đó, hồ sơ trình Ban chấp hành Trung ương và Quốc hội không chỉ đáp ứng yêu cầu về trình tự, thủ tục mà còn phải thể hiện rõ bản sắc, tiềm năng, lợi thế và tầm nhìn phát triển của Quảng Ninh trong tương lai. Hồ sơ phải thực sự chất lượng, ấn tượng, phản ánh được tầm vóc và khát vọng phát triển của Quảng Ninh.

Về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ trình Ban chấp hành Trung ương chậm nhất vào ngày 5/7. Sau khi tiếp thu ý kiến của Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 nhằm bảo đảm sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chất lượng cao nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: VGP

Với tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai đồng thời các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch chung đô thị và công nhận đô thị loại 1. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cần được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay trong tháng 6, các thủ tục công nhận đô thị loại I được hoàn tất trước ngày 5/7.

Với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng yêu cầu đặc biệt coi trọng chất lượng quy hoạch, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các nội dung cần thiết nhằm hạn chế tối đa việc điều chỉnh sau khi quy hoạch được phê duyệt. Bộ Xây dựng phát huy tối đa trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nguyên lãnh đạo tỉnh để xây dựng quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Quảng Ninh.

Bộ Nội vụ được giao chủ động phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tổ chức thẩm định, lấy ý kiến Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước khi trình Ban chấp hành Trung ương. Sau khi có kết luận của Trung ương, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu Chính phủ trình Quốc hội theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu hồ sơ trình Quốc hội phải được chuẩn bị công phu, bài bản cả về hình thức lẫn nội dung, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; có phân tích, đối chiếu, dự báo phát triển, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế và mô hình các đô thị lớn.