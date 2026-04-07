Chương trình “Áo ấm đến trường” ra đời vào cuối năm 2025, với điểm nhấn là sự tham gia của các cầu thủ đạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam trong vai trò đại sứ.

Đến nay, chương trình đã trao tặng gần 10.000 chiếc áo tại 33 trường học thuộc 10 tỉnh, thành phố. Mỗi món quà ngoài giá trị về mặt vật chất mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.

Hoàng Đức vừa có nghĩa cử đẹp khi gửi tặng 100 triệu đồng tới chương trình “Áo ấm đến trường”

Dù không trực tiếp tham gia trao quà cùng BTC do lịch thi đấu bận rộn, nhưng trong vai trò đại sứ, tiền vệ Hoàng Đức đã gửi tới chương trình 100 triệu đồng nhằm tiếp sức cho các em nhỏ, học sinh nghèo vượt khó.

Món quà này đã được Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi (TPHCM) trao 50 suất học bổng cùng 250 chiếc áo khoác ấm, dành tặng các em học sinh nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập vào sáng 7/4, tại điểm Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh.