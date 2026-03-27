Đánh giá chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, Hoàng Đức cho biết: "Trận đấu là dịp rất lâu rồi tuyển Việt Nam mới tập trung lại, có nhiều gương mặt mới. Ngoài ra những cầu thủ Văn Hậu, Đình Trọng trở lại đội tuyển sau nhiều năm. Sau trận đấu, chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ và gắn kết hơn để hướng đến trận Malaysia”.

Về màn ra mắt của tân binh Đỗ Hoàng Hên, Quả bóng vàng Việt Nam 2025 cho biết: “Hên là cầu thủ rất chất lượng, đã khẳng định ở môi trường bóng đá Việt Nam 5 năm vừa qua. Hy vọng cậu ấy tạo ra nhiều dấu ấn và ghi thêm nhiều bàn thắng. Dù không cùng CLB, nhưng chúng tôi thi đấu cùng nhau và có sự gắn kết cả trên sân lẫn ngoài đời. Hên giao tiếp rất tốt nên không gặp khó khăn gì.

Hoàng Đức có vai trò quan trọng ở tuyển Việt Nam. Ảnh: P.H

Hy vọng Hoàng Hên sẽ ghi bàn, tạo nhiều dấu ấn hơn nữa trong thời gian tới. Anh Hên có thể đá nhiều vị trí, chỗ nào tốt nhất là do HLV quyết định, chúng tôi chỉ biết cố gắng hết khả năng".

Hoàng Đức cho biết không khí tuyển Việt Nam lúc này rất thoải mái, không chịu nhiều áp lực trước trận gặp Malaysia ngày 31-3 tới ở lượt cuối vòng loại ba Asian Cup 2027.

Hoàng Hên quyết ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

“Trận đấu tới với Malaysia rất quan trọng với tôi và các cầu thủ trong đội, hơn nữa được chơi trên sân nhà. Hy vọng tuyển Việt Nam ra sân với tinh thần cao nhất để cống hiến một trận đấu hay, dành chiến thắng tặng người hâm mộ", Hoàng Đức chốt lại.

Trong sáng nay, tuyển Việt Nam trở lại tập luyện. Do vừa thi đấu ở trận với Banladesh nên các cầu thủ đá chính được chỉ tập thả lỏng, hồi phục thể lực. Tuyển Việt Nam dù sớm có vé đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027 nhưng đang làm tất cả để đánh bại Malaysia vào ngày 31/3 tới.