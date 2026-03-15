Sáng 15/3, hòa vào không khí ngày hội bầu cử trên cả nước, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC) thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của công dân Việt Nam. Anh đi bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3, thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội.
Việt Nam là quê hương thứ hai với Hoàng Hên. Trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận tái đấu với Malaysia, tiền vệ này được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội khoác áo ĐTQG.
Một cầu thủ nhập tịch khác là trung vệ Đỗ Phi Long (SHB Đà Nẵng) có mặt từ sớm tại điểm bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. 
Với anh, đây không chỉ là một lá phiếu, mà còn là niềm tự hào khi được góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Hòa trong không khí ngày hội non sông, các cầu thủ của Thể Công Viettel tham gia bầu cử tại điểm trường Sỹ quan Chính trị. Một số cầu thủ bầu cử tại điểm lưu trú khi chuẩn bị cho trận đấu ngày 15/3 trong trận đấu vòng 16 V-League 2025/26 khi tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.
Khuất Văn Khang là đại diện tiêu biểu cho đội bóng áo lính. Thể Công – Viettel có 45 cầu thủ được phát thẻ cử tri. Trong đó, cầu thủ trẻ nhất thuộc đội U21 là Nguyễn Thành Long, sinh ngày 22/2/2008. Nguyễn Công Phương cầu thủ sinh năm 2006, cũng lần đầu trong đời được tham gia bỏ phiếu.
Các cầu thủ Thể Công Viettel  thể hiện tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và niềm tự hào.
Các HLV, VĐV tập huấn tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các HLV, VĐV háo hức đi bầu cử.
HLV Trương Minh Sang (tuyển Thể dục dụng cụ) tại điểm bỏ phiếu.