Mới đây, Hà Nội FC bật mí 6 cầu thủ của đội bóng này gồm: Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Thành Chung, Hai Long, Tuấn Hải và Hoàng Hên được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trong số này, Hoàng Hên là gương mặt gây chú ý nhất, được kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam tăng thêm nhiều sức mạnh. Ở hai trận gần nhất tại V-League, anh đều tỏa sáng với những bàn thắng và kiến tạo đẹp mắt.

Hoàng Hên tiếp tục thi đấu ấn tượng.

Khi được hỏi về việc Hoàng Hên cũng như các cầu thủ nói trên được triệu tập lên tuyển Việt Nam, HLV Harry Kewell của Hà Nội FC nói khéo: "Chúng ta chỉ có thể chắc chắn khi VFF công bố danh sách chính thức sau vòng đấu này, bởi trong bóng đá, chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Đánh giá về trận thắng SLNA, cựu danh thủ Australia cho biết: "Hà Nội FC có một màn trình diễn xuất sắc từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng. Chúng tôi luân chuyển bóng nhanh, kéo giãn đội hình đối phương và liên tục khai thác khoảng trống phía sau lưng họ. Chúng tôi không cho SLNA bất kỳ không gian nào, dù chỉ là để thở.

Tôi trao cho các cầu thủ cơ hội sáng tạo, và điều tôi thích nhất là họ không bao giờ từ bỏ. Quả tạt của Hoàng Hên cho Fisher ghi bàn đầu tiên thực sự là một siêu phẩm, và từ đó, chúng tôi càng chơi càng hay".