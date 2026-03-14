Sau khi danh sách U23 Việt Nam được công bố, mọi sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ đổ dồn vào tuyển Việt Nam. Dựa theo thông tin từ các CLB, có thể thấy đợt tập trung lần này HLV Kim Sang Sik triệu tập số lượng lớn cầu thủ, lên tới hơn 30 cái tên.

Mục đích của chiến lược gia người Hàn Quốc chính là rà soát lực lượng, nói cách khác đây là một đợt tổng kiểm tra những cầu thủ tài năng nhất bóng đá Việt Nam, hướng tới trận quyết đấu với Malaysia.

Bên cạnh đó, thông điệp của ông Kim Sang Sik cũng rất rõ ràng: Tuyển Việt Nam có sự cạnh tranh khốc liệt, cơ hội đang dành cho tất cả, dù là các gương mặt trẻ.

Tuyển Việt Nam có binh hùng, tướng mạnh. Ảnh: S.N

Ở mỗi vị trí, HLV Kim Sang Sik triệu tập 3-4 cầu thủ, đều đang có phong độ tốt nhất. Chẳng hạn như ở khung gỗ đội tuyển, có tới 5 thủ môn gồm: Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Patrick Lê Giang, Đình Triệu và Trung Kiên cạnh tranh suất bắt chính.

Ở hành lang trái, ngoài sự trở lại của Văn Hậu còn có Cao Quang Vinh, Văn Vĩ, Nhật Minh và Khuất Văn Khang. Hay như ở vị trí tiền vệ, HLV Kim Sang Sik phải đau đầu để lựa chọn người đá chính, khi tuyển Việt Nam đang dư thừa ngôi sao như Hoàng Đức, Hoàng Hên, Hai Long, Đức Chiến, Thành Long…

Nhìn chung, đây là đợt tập trung mà HLV Kim Sang Sik có thể yên tâm về vấn đề nhân sự khi có trong tay lực lượng vừa kinh nghiệm, thiện chiến và có sức trẻ.

Lựa chọn ra 23 cái tên chính thức không dễ với thầy Kim. Ảnh: VFF

Điều mà nhiều người quan tâm là những ai sẽ ghi điểm với ông thầy sinh năm 1976, bởi chỉ có hơn 1 tuần tập luyện cùng 1 trận đấu giao hữu gặp Bangladesh (26/3).

Từ danh sách sơ bộ hơn 30 cầu thủ, sau trận “tổng duyệt” với Bangladesh, HLV Kim Sang Sik chốt lại 23 cái tên chính thức cho trận quyết đấu với Malaysia. Đó sẽ là đội hình mà HLV người Hàn Quốc phải cân nhắc kỹ lưỡng, bởi ở đợt tập trung này hầu hết đều xứng đáng, kể cả các cầu thủ U23.