Từ những sự trở lại

Sau những chấn thương nặng và vắng bóng một thời gian rất dài, phải tới lần tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026 cả Văn Hậu lẫn Đình Trọng mới được triệu tập trở lại tuyển Việt Nam.

Việc chiến lược gia người Hàn Quốc gọi trở lại bộ đôi cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, đồng thời là trụ cột nơi hàng phòng ngự tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang Seo nắm quyền rõ ràng vô cùng hợp lý, cũng như dựa vào phong độ thay vì danh tiếng trong quá khứ.

Sự trở lại của Đình Trọng

Mùa giải 2025/26, cả hai đang cho thấy phong độ rất cao trong màu áo CLB CAHN và giúp đội bóng ngành Công an tiến sát chức vô địch hơn bao giờ hết.

Với phong độ đang cho thấy, người hâm mộ cũng rất hy vọng bộ đôi trung vệ này sẽ giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn để hướng đến Asian Cup vào năm sau hay ASEAN Cup diễn ra giữa năm 2026.

Nhưng…đừng kỳ vọng

Dù từng là những ngôi sao dưới thời Park Hang Seo, nhưng Đình Trọng và Văn Hậu lại là “tân binh” trong triều đại của ông Kim Sang Sik. Và đây là điều đầu tiên để tất cả cần giảm bớt đi những hy vọng đối với sự trợ lại của bộ đôi 2 cầu thủ phòng ngự thuộc biên chế CLB CAHN.

Tuyển Việt Nam đã thay đổi khá nhiều trong những năm gần đây. Từ triết lý, cách vận hành chiến thuật cho đến nhân sự đều có sự dịch chuyển. Vì thế, việc từng có quá khứ lẫy lừng không đồng nghĩa với việc sẽ lập tức trở lại vai trò trụ cột hay chơi xuất sắc như trước khi dính chấn thương.

Hay Đoàn Văn Hậu là rất đáng kỳ vọng, nhưng cũng cần... thong thả

Thực tế, thể trạng cũng là dấu hỏi lớn. Đình Trọng dù đã thi đấu trở lại ở cấp CLB nhưng vẫn cần thêm thời gian để tìm lại phong độ ổn định nhất. Trong khi đó, trường hợp của Văn Hậu càng cần sự thận trọng. Sau hơn hai năm vật lộn với chấn thương, việc được gọi lên tuyển Việt Nam trước hết mang ý nghĩa kiểm tra và đánh giá khả năng thích nghi với cường độ thi đấu hơn là bắt buộc phải toả sáng.

Thậm chí, nếu được sử dụng, Văn Hậu cũng có thể không còn được chơi ở vị trí quen thuộc bên hành lang trái. Trong thời gian gần đây tại CLB, anh được thử nghiệm nhiều hơn ở vai trò trung vệ lệch trái trong hệ thống ba trung vệ – vị trí giúp giảm tải việc lên công về thủ liên tục, đồng thời tận dụng khả năng tranh chấp và thể hình của cầu thủ người Thái Bình.

Bởi vậy, sự trở lại của Đình Trọng và Văn Hậu nên được nhìn nhận với tâm thế bình tĩnh. Thay vì kỳ vọng quá lớn, điều hợp lý hơn là để cả hai từng bước hòa nhập, tìm lại phong độ và chứng minh giá trị sau nhiều năm vắng bóng trong màu áo tuyển Việt Nam