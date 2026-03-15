Thể Công Viettel đang có phong độ ổn định, kiên trì bám đuổi đội đầu bảng CAHN trong cuộc đua vô địch LPBank V-League. Trước vòng 16, đội bóng áo lính chơi thăng hoa với 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó đánh bại các đối thủ mạnh như Hà Nội FC hay Thép Xanh Nam Định.

Với khoảng cách ngày càng được thu hẹp trước CAHN, đây chính là động lực để đoàn quân HLV Popov chiến đấu với tinh thần cao nhất. Về chuyên môn, Thể Công Viettel thi đấu kỷ luật, có sự chuẩn bị tốt về đấu pháp trước từng đối thủ cụ thể.

Đối thủ vòng này của Khuất Văn Khang và các đồng đội là Hải Phòng được đánh giá khó chơi. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng cũng không thực sự ổn định về phong độ. Ở vòng trước, họ bất ngờ để thua 0-1 trước đối thủ yếu SLNA. Trong 4 trận gần nhất, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm toàn hòa và thua.

Đặt lên bàn cân, Thể Công Viettel mạnh hơn nhiều mặt so với Hải Phòng, chưa kể lợi thế sân nhà. Ở trận đấu này, Bùi Tiến Dũng để ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương, nhưng đây không phải là vấn đề đáng lo ngại với HLV Popov.

Thể Công Viettel là đội để thủng ít lưới thứ 2 tại V-League tính đến thời điểm hiện tại (14 bàn), ghi 24 bàn thắng. Sự hiệu quả trong lối chơi là điều thấy rất rõ ở đoàn quân HLV Popov, và chỉ cần chơi đúng sức, họ sẽ làm được điều mình cần là 3 điểm.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 15/3, Becamex TP.HCM tiếp đón đội cuối bảng PVF-CAND. Cả hai đều rất khát điểm, đặt mục tiêu giành chiến thắng.