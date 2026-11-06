Ngày thi đấu chính thức 8/11 của giải có bốn cự ly gồm marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), 10km và 5km. Các VĐV được trải nghiệm cung đường đi qua nhiều địa danh, không gian di sản tiêu biểu của Hà Nội như Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực phố cổ.

Các chân chạy sải bước trên những cung đường di sản của Hà Nội

Đáng chú ý, hình ảnh Cầu Long Biên được lựa chọn làm biểu tượng di sản chính thức của mùa giải 2026, thể hiện tinh thần kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thể thao với văn hóa, du lịch Thủ đô.

Với góc độ chuyên môn, giải tiếp tục là thành viên chính thức của hệ thống Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors. Thành tích tại giải được công nhận để xét chuẩn tham dự bảy giải marathon lớn nhất hành tinh, gồm Boston, Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York City và Sydney. Sự góp mặt của nhiều VĐV hàng đầu Việt Nam như Hoàng Nguyên Thanh, Doãn Oanh, Đặng Anh Quyết... cùng các chân chạy quốc tế được kỳ vọng tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn.