Ngày 5/9 vừa qua, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản công bố những hình ảnh mới nhất về cuộc sống học tập của Hoàng tử Hisahito tại Đại học Tsukuba, tỉnh Ibaraki (vùng Kanto, phía đông Nhật Bản), đúng một ngày trước khi tròn 19 tuổi, theo The Asahi Shimbun.

Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm không chỉ từ truyền thông trong nước mà còn từ dư luận quốc tế, bởi Hisahito là nhân vật đặc biệt: Vừa là sinh viên năm nhất ngành sinh học, vừa là người đứng thứ hai (sau cha mình) trong danh sách kế vị ngai vàng Hoa Cúc - biểu tượng lâu đời của đất nước Nhật Bản.

Một ngày sau đó, Nhật Bản tổ chức nghi lễ long trọng tại hoàng cung để đánh dấu sự kiện Hoàng tử Hisahito bước vào tuổi trưởng thành.

Hoàng tử Hisahito hiện là sinh viên năm nhất, theo học ngành sinh học tại Đại học Tsukuba. Ảnh: Imperial Household Agency

Tháng 4 năm nay, Hisahito chính thức bước vào giảng đường đại học với tư cách sinh viên Trường Khoa học sự sống và Môi trường, Đại học Tsukuba. Đây là một quyết định mang tính đột phá nếu so với truyền thống của Hoàng gia Nhật Bản. Trong nhiều thập niên, các thành viên hoàng tộc thường theo học tại Gakushūin - ngôi trường gắn liền với giới quý tộc. Việc Hisahito lựa chọn Tsukuba cho thấy mong muốn mở rộng trải nghiệm và hòa nhập sâu hơn với đời sống sinh viên đại chúng.

Đại học Tsukuba được biết đến là một trong những trung tâm đào tạo - nghiên cứu hàng đầu Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường. Chọn học ngành sinh học tại đây, Hisahito không chỉ theo đuổi đam mê cá nhân mà còn tiếp cận những vấn đề toàn cầu về sinh thái, phát triển bền vững - vốn ngày càng trở thành mối quan tâm chung của xã hội hiện đại.

Cuộc sống học đường như bao người

Theo thông tin từ Cơ quan Nội chính Hoàng gia, hoàng tử trẻ đã thích nghi rất nhanh với nhịp sống đại học. Hisahito di chuyển linh hoạt giữa nơi ở của Hoàng gia tại Tokyo và khu nhà riêng ở Tsukuba để tiện cho việc học. Trên giảng đường, Hisahito tham gia đầy đủ các môn học nền tảng: Từ tiếng Anh, sinh học, đến các buổi thực hành trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu thực địa.

Không chỉ chăm chỉ trong học tập, Hisahito còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đầu mùa hè, hoàng tử góp mặt trong ngày hội thể thao của trường, cùng bạn bè và giảng viên thi đấu môn bóng ném (dodgeball). Trong lễ hội truyền thống thường niên của ký túc xá, hoàng tử cũng không ngần ngại đứng bán bánh ngọt tại quầy hàng do sinh viên tổ chức, trực tiếp phục vụ khách tham quan và giao lưu với bạn bè. Những hình ảnh này mang lại ấn tượng mạnh mẽ: Dù xuất thân đặc biệt, Hisahito đang sống và học tập như một sinh viên bình thường, học tập, vui chơi, kết bạn, và hoà nhập với tập thể.

Song hành học tập và nghĩa vụ hoàng gia

Dù dành phần lớn thời gian cho việc học, hoàng tử vẫn không quên trọng trách hoàng gia. Trong mùa hè, ông cùng cha mẹ và chị gái là Công chúa Kako tham dự một triển lãm ảnh tại thủ đô Tokyo. Sự kiện được tổ chức nhằm tưởng niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời nhắc nhớ về thảm kịch bom nguyên tử ở Hiroshima.

Hoàng tử Hisahito đang tận hưởng cuộc sống học đường tại Đại học Tsukuba. Ảnh: Imperial Household Agency

Cuối tháng 7 vừa qua, Hisahito còn tham gia chào đón đoàn học sinh đến từ tỉnh Okinawa trong chương trình trải nghiệm làm phóng viên tại thủ đô. Tại đây, hoàng tử đóng vai trò người đồng hành, khích lệ tinh thần học hỏi của học sinh.

Điều đáng chú ý là Hisahito luôn sắp xếp lịch trình sao cho không ảnh hưởng đến việc học. Chính sự cân bằng này cho thấy ý thức trách nhiệm của Hisahito: Vừa nỗ lực hoàn thành vai trò một sinh viên, vừa chu toàn nhiệm vụ trong hoàng thất.

Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, hoàng tử đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi lễ thành niên 6/9 tại Hoàng cung Tokyo. Hoàng tử xem lại hình ảnh lễ trưởng thành của thân phụ cách đây 40 năm, trao đổi kinh nghiệm, nhận chỉ dẫn về trang phục truyền thống, và tham gia nhiều buổi tập nghi thức.

Sau lễ thành niên, Hisahito sẽ bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của Hoàng gia Nhật Bản. Tuy nhiên, như Cơ quan Nội chính Hoàng gia khẳng định, việc học tập tại Đại học Tsukuba vẫn là ưu tiên hàng đầu của hoàng tử. Điều này cho thấy định hướng rõ ràng: Dù mang trọng trách biểu tượng quốc gia, sự phát triển tri thức và nhân cách cá nhân vẫn là nền tảng quan trọng nhất.