Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 933 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2025.

Theo đó, hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cả nước năm 2025 là TS Đỗ Quang Lộc và TS Nguyễn Hà Thanh, cùng sinh năm 1992.

TS Đỗ Quang Lộc.

TS Đỗ Quang Lộc quê ở xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn. Năm 2014, ông nhận bằng đại học ngành Vật lý, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử hiện đại tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, ông ở lại trường hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại khoa Vật lý. Đến năm 2017, ông chính thức trở thành giảng viên của trường.

Năm 2019, khi mới 27 tuổi, ông được cấp bằng tiến sĩ ngành Vật lý, chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Tháng 3/2023, TS Đỗ Quang Lộc được bổ nhiệm làm Phó Trưởng bộ môn Vật lý vô tuyến tại khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Hiện tại, ông là giảng viên tại khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai hướng nghiên cứu chính của ông Lộc gồm nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống vi cơ điện tử MEMS và vi lưu tiên tiến ứng dụng trong y sinh; Phát triển và tối ưu hóa mạch điện tử và hệ thống xử lý tín hiệu cho các thiết bị y sinh.

Đến nay, TS Đỗ Quang Lộc đã hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, một đề tài cấp Bộ và hai đề tài cấp cơ sở.

Ông đã công bố 78 bài báo khoa học, trong đó có 36 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín cùng hai bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư, TS Đỗ Quang Lộc chia sẻ, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một giảng viên đại học và không ngừng nỗ lực thực hiện mục tiêu đó. Trong quá trình công tác, ông luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong vai trò của một giảng viên đại học.

TS Nguyễn Hà Thanh

Một ứng viên phó giáo sư trẻ khác sinh năm 1992 là TS Nguyễn Hà Thanh, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa. Năm 2015, bà nhận bằng đại học ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2020, khi 28 tuổi, bà được cấp bằng tiến sĩ ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa học phân tử và đại phân tử tại Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 10/2024, bà là nghiên cứu viên tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hiện bà là nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và là giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Khoa học và Công nghệ.

Hướng nghiên cứu chính của TS Nguyễn Hà Thanh gồm nghiên cứu tổng hợp các hợp chất peptidomimetic với tiềm năng làm chất ức chế tương tác protein-protein CD95/PLCy1; nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng bằng phản ứng domino đa thành phần và đánh giá hoạt tính sinh học của chúng.

Đến nay, TS Thanh đã hoàn thành năm đề tài cấp cơ sở/cấp Viện Hóa học và một đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bà đã công bố 71 bài báo khoa học, trong đó 46 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Năm 2024, phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam là nữ giảng viên Trần Ngọc Mai, sinh năm 1991, công tác tại khoa Kinh doanh Quốc tế của Học viện Ngân hàng.