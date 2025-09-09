Trong số 89 ứng viên giáo sư năm nay, ông Võ Hoàng Hưng là người trẻ tuổi nhất. Sinh năm 1987, quê Hậu Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long (cũ), ông Hưng hiện là Trưởng Bộ môn Toán - Tin ứng dụng, Trường Đại học Sài Gòn.

Theo hồ sơ ứng viên giáo sư, PGS Võ Hoàng Hưng đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, công bố 23 bài báo khoa học, trong đó 21 bài trên tạp chí quốc tế uy tín. Đặc biệt, năm 2023, ông đạt giải thưởng công trình Toán học xuất sắc của Bộ GD-ĐT với công trình: "Harnack inequality and principal eigentheory for general infinity Laplacian operators with gradient in RN and applications”.

PGS Võ Hoàng Hưng, 38 tuổi, Trường Đại học Sài Gòn là ứng viên giáo sư trẻ nhất năm nay. Cách đây 5 năm ông được công nhận là phó giáo sư trẻ nhất. Ảnh: Mạnh Tùng

PGS Võ Hoàng Hưng là người nổi tiếng trong giới Toán học. Từ khi lớp 3, ông đã giải được những bài toán lớp 5. Khi học cấp 3 tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ), ông luôn là người có thành tích nổi bật về Toán học.

Cậu học sinh Võ Hoàng Hưng ngày ấy đoạt Huy chương vàng kỳ thi Olympic 30/4 vào năm lớp 10. Lớp 11, Võ Hoàng Hưng tham dự kỳ thi học sinh giỏi cho học sinh lớp 12 ở Đồng bằng sông Cửu Long và được hạng Nhất. Năm lớp 12, ông đoạt giải 3 kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Toán, sau đó được tuyển thẳng vào ngành Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Khi dự thi đại học, ông trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Cuối cùng, ông lựa chọn học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM và tốt nghiệp loại giỏi hệ cử nhân tài năng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Võ Hoàng Hưng học chương trình thạc sĩ tài năng Việt - Pháp chỉ trong hơn một năm. Sau đó, ông được giữ lại trường làm giảng viên nhưng đồng thời nhận được 3 học bổng tiến sĩ. Ông chọn chương trình Marie Curie của Đại học Paris VI (Pháp). Ông Hưng được cấp bằng tiến sĩ Toán học, chuyên ngành phương trình vi phân và tích phân năm 2014. Về Việt Nam, ông làm việc tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM, sau đó là Trường Đại học Sài Gòn.

Hồ sơ ứng viên nêu: PGS Võ Hoàng Hưng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; luôn gương mẫu, chấp hành tốt quy định của pháp luật và nhà trường nơi công tác. Ông có đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, trung thực; có quan hệ tốt và uy tín cao với đồng nghiệp, sinh viên. Yêu nghề, có trách nhiệm với nghề, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025 tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động cộng đồng về Toán học do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học chủ trì như: Trường Đông và phương trình đạo hàm riêng 2020; Trường Đông về mô hình Toán học và hệ động lực 2022; Trường Hè quốc tế về Toán Sinh 2023 và 2025. Ông còn tham gia bồi dưỡng đội tuyển Olympic Toán học sinh, sinh viên ở nội dung Toán giải tích của Trường Đại học Sài Gòn từ năm 2019 và luôn có giải.