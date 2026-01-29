Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh, Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã ban hành 15 văn bản, phối hợp với các sở ngành và địa phương để rà soát, tham mưu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đồng thời chuẩn bị đội ngũ phục vụ triển khai dạy học 2 buổi/ngày.

Hoạt động dạy học buổi 2 sẽ ưu tiên các nội dung ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục STEM/STEAM, kỹ năng sống, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, văn hóa đọc, thể thao và nghệ thuật. Với các nội dung theo nguyện vọng của học sinh như các câu lạc bộ STEM/STEAM, Toán, Tiếng Anh, Nghệ thuật, bơi lội..., nhà trường có thể bố trí thành những buổi học riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia.

Nhiều học sinh tại các trường ở Quảng Ninh học 2 buổi/ngày. Ảnh: Phạm Công

Ngoài ra, Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo các trường phổ thông tại các xã biên giới Hải Sơn, Hoành Mô, Bình Liêu, Lục Hồn, Quảng Đức, Đường Hoa nghiên cứu, tham mưu UBND xã chuẩn bị điều kiện để tổ chức dạy và học tiếng Trung Quốc (ngoại ngữ 1 hoặc ngoại ngữ 2) cho học sinh trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh, đến hết học kì I, sau khi sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh còn 228 cơ sở giáo dục phổ thông với 8.001 lớp và hơn 280.900 học sinh. Trong đó, 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; 100% cơ sở giáo dục có cấp THCS, THPT triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Buổi 2 tập trung nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tuyển sinh (đối với cấp THCS), ôn thi tốt nghiệp (đối với cấp THPT).

Toàn tỉnh hiện có 92 trường tiểu học, THCS và THPT được lựa chọn làm điểm để nhân rộng mô hình dạy học 2 buổi/ngày. Công tác rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đội ngũ phục vụ dạy học 2 buổi/ngày đã được triển khai đồng bộ.

Theo ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, thời lượng dạy học buổi 2 được quy đổi ra tiết học. Trong đó, các nội dung bổ trợ kiến thức buổi 1 phải tuân thủ quy định về dạy thêm, học thêm; còn các hoạt động giáo dục khác được tính trung bình khoảng 0,5 tiết/tuần.