Trao đổi với VietNamNet ngày 27/1, đại diện Sở GD-ĐT Phú Thọ cho biết UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 80 học sinh đạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học trước (2024-2025).

Theo đó, mỗi học sinh được thưởng 3,51 triệu đồng, không phân biệt giải Nhất, Nhì, Ba hay Khuyến khích. Đây là mức thưởng thấp nhất với học sinh giỏi quốc gia tỉnh Phú Thọ kể từ năm 2018.

Tổng ngân sách tỉnh dự toán chi cho 80 học sinh này và 64 giáo viên trực tiếp bồi dưỡng các em là 505.440.000 đồng.

Trước đó, suốt gần một năm qua, các học sinh đạt giải quốc gia năm học 2024-2025 không nhận được tiền thưởng.

Đại diện Sở GD-ĐT Phú Thọ cho biết, trước thời điểm thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, công tác khen thưởng học sinh đạt giải quốc gia được UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) thực hiện ổn định qua nhiều năm; trong đó, quyết định khen thưởng của UBND tỉnh đồng thời gắn với mức thưởng bằng tiền, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm và tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, kể từ khi Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, thẩm quyền quyết định mức thưởng bằng tiền không còn được thực hiện trực tiếp trong quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, mà thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định hiện hành về ngân sách. Vì vậy, việc áp dụng cơ chế khen thưởng theo phương thức trước đây đối với 80 học sinh đạt giải quốc gia và 64 giáo viên trực tiếp bồi dưỡng các em trước thời điểm sáp nhập không còn đủ căn cứ pháp lý.

Để đảm quyền lợi của người học và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Sở GD-ĐT cho biết, trên cơ sở trao đổi, thống nhất giữa Sở Nội vụ, việc xem xét khen thưởng được thực hiện theo hướng bảo đảm chặt chẽ căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, đồng thời thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của tỉnh với thành tích xuất sắc của học sinh và giáo viên, Sở đã có tờ trình về việc này.