Kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên càng phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó không phải là điều gì quá lớn lao, xa vời, khó thực hiện. Học Bác, làm theo Bác là sự chuyển hóa từ những bài học giản dị nhất của Người thành kim chỉ nam cho hành động "tự soi, tự sửa", bồi đắp đạo đức cách mạng, thực hiện lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Học Bác từ những điều gần gũi và giản dị

Sự giản dị của Bác không chỉ ở đôi dép lốp, chiếc mũ bọc vải hay bộ quần áo kaki đã bạc màu, mà là sự giản dị trong lời nói, hành động, câu chữ, lối sống dành trọn tâm trí cho việc nước, việc dân như Người đã căn dặn: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gặt mùa (năm 1954). Ảnh: hochiminh.vn

Mỗi cán bộ, đảng viên cần soi lại mình, tự hỏi có bị cuốn vào lối sống thực dụng, phô trương, hình thức, lãng phí, xa hoa, lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa. Muốn gần dân thì lối sống phải giản dị, hoà vào đời sống của nhân dân, lắng nghe thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân.

Trong bài viết "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" nhân dịp 135 năm ngày sinh nhật Bác, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự thống nhất hài hòa giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách sống giản dị, thanh bạch, khiêm nhường nhưng vô cùng cao thượng. Tấm gương sáng ngời của Người về "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" là chuẩn mực cho mọi thế hệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi mình là "Người đầy tớ trung thành của nhân dân", đó là gốc rễ của phẩm hạnh và đạo đức cách mạng. Trong bản Di chúc, ngày 10/5/1969, Bác căn dặn: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Người nhắc nhở: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Để xứng đáng là công bộc của dân, Người căn dặn, người cán bộ phải biết soi lại thái độ lắng nghe, hành động khiêm nhường, sự coi trọng, lễ phép khi tiếp xúc với nhân dân, dù họ là công nhân, nông dân, thợ thủ công hay trí thức.

Sự khiêm tốn, lắng nghe và học hỏi trái hẳn với sự hách dịch, cửa quyền, lên mặt quan cách mạng, vô cảm trước những bức xúc của người dân, dù họ là công nhân, nông dân, bộ đội, sinh viên, trí thức. Tư duy "làm quan cách mạng", thói hống hách, chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, xa rời quần chúng nhân dân, hoàn toàn xa lạ với đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước phát triển thịnh vượng thì tư duy quản lý theo mệnh lệnh hành chính phải được thay thế bởi tư duy phục vụ, lắng nghe, vận động, thuyết phục và kiến tạo. Khi nhân dân cần, cán bộ phải có mặt; khi nhân dân khó, cán bộ phải lo toan. Cán bộ học cách lắng nghe chân thành từ trái tim nhân dân bằng sự khiêm tốn, học hỏi, cầu thị, sửa mình bằng sự lắng nghe chân thành theo tinh thần “dân là gốc”, “có dân là có tất cả", “đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”.

Trung thực, kỷ luật, chống xa hoa, biết lắng nghe

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, chính là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần". Soi chiếu theo Quy định 144 ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, mọi cán bộ phải biết tự soi mình đã thực sự chí công vô tư chưa, có nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý trước những sai phạm của đồng chí, đồng nghiệp?

Đảng viên phải kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân của chính mình và những đồng chí xung quanh; khiêm tốn, cầu thị, giản dị, gương mẫu nêu gương, tự sửa mình, giữ gìn kỷ luật kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, chính đó là sự mẫu mực cách mạng, là đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tự soi, tự sửa chỉ thực sự có ý nghĩa khi kết quả cuối cùng là sự vững mạnh của tổ chức Đảng; sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, đất nước có uy tín và vị thế cao trên trường quốc tế; là niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng và chủ nghĩa xã hội.

Mọi cán bộ, đảng viên đều là những tấm gương soi chiếu, tiên phong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân, đất nước.

"Tự soi, tự sửa" theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bền bỉ, không có điểm dừng. Khi mỗi cán bộ, đảng viên biết giữ mình, nêu gương, tự soi tự sửa, giản dị, khiêm tốn, biết trăn trở trước những khó khăn của dân, của tập thể đó chính là lúc đạo đức cách mạng được nâng cao thực chất nhất, là nền tảng vững chắc để Đảng ta mãi vững mạnh, dân tộc ta mãi mãi trường tồn, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội ngày càng đơm hoa kết trái.

Bác Hồ trong một bữa cơm cùng đồng bào, chiến sỹ tại chiến khu Việt Bắc. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Học tập theo Bác không phải là cố gắng làm nên những điều phi thường, mà là hành trình bền bỉ tu dưỡng bản thân từ những việc nhỏ nhặt nhất. Bác Hồ từng dạy: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi".

Tu dưỡng đạo đức cách mạng như việc rửa mặt hằng ngày

Sự giản dị của Bác còn là sự giản dị trong tư duy, lối nghĩ, câu văn, lời nói, hành động mỗi ngày. Hãy nhìn lại cách chúng ta chi tiêu và hưởng thụ. Có bao giờ chúng ta mua sắm chỉ để "khoe mẽ" trên mạng xã hội? Có bao giờ chúng ta lãng phí đồ ăn, nước uống hay thời gian quý báu vào những thú vui vô bổ? Hãy trân trọng những thứ nhỏ nhất. Khi nhu cầu vật chất giảm đi, tâm trí ta sẽ nhẹ nhàng và tập trung hơn vào những giá trị cốt lõi bên trong.

Trong công việc và cuộc sống, có khi nào ta nảy sinh tâm lý tự cao, tự đại coi thường ý kiến người khác? Khi bị góp ý, ta có "tự ái" hay sẵn sàng lắng nghe? Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn nói. Khi có thành công, hãy chia sẻ công lao cho tập thể. Khi thất bại, hãy can đảm nhận lỗi về mình trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Thói kiêu ngạo dẫn ta tới bờ vực thẳm. Khiêm tốn là cách tốt nhất để chúng ta học hỏi, không ngừng tiến bộ.

Bác là Chủ tịch nước, lãnh tụ tối cao, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới nhưng Người luôn coi mình là "người đầy tớ trung thành của nhân dân".

Dù là việc đại sự quốc gia hay việc nhặt bỏ túi rác thải, chăm sóc cái cây trong vườn, Bác đều làm với sự chu đáo, tập trung cao nhất. Chúng ta có đang làm việc theo kiểu "đối phó", tranh công đổ lỗi, làm cho xong chuyện? Hãy rèn luyện tính kỷ luật và sự chỉn chu. Mỗi việc ta làm, dù nhỏ như soạn một email hay dọn dẹp bàn làm việc, hãy làm bằng sự tử tế và lòng tự trọng. Tính chuyên nghiệp bắt nguồn từ chính sự cẩn trọng, chu toàn và thái độ tận tụy, hết lòng vì công việc.

Bác ví việc tu dưỡng đạo đức cách mạng cũng như việc rửa mặt hàng ngày, ngày nào cũng phải làm, chuyên cần và chỉn chu, nếu không mặt sẽ bẩn. Để ngày một tốt hơn, trước khi khép lại một ngày, hãy tự hỏi hôm nay mình đã làm được gì tốt? Mình đã sai ở đâu? Đừng bào chữa cho cái sai của mình. Hãy dũng cảm thừa nhận với chính mình rằng: Hôm nay mình đã chưa tốt ở điểm này, nếu chưa hoàn thành việc, ngày mai sẽ làm bù ngay, nếu lỡ lời, sai hẹn thì ngày mai phải làm và biết chân thành xin lỗi.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội – con đường mà Đảng ta, nhân dân ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện lòng kính yêu muôn vàn cả dân tộc dành cho Bác mà đó là văn hoá Lạc Hồng, là sức mạnh trường tồn của dân tộc, là mệnh lệnh của cuộc sống hôm nay.

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chúng ta học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ những điều giản dị nhất không làm chúng ta nhỏ mọn, thấp bé đi, trái lại càng bồi đắp cho chúng ta một bản lĩnh vững vàng, một tâm hồn trong sáng.

Học đều, học chăm chỉ và như Bác Hồ đã căn dặn, mỗi ngày học một ít, sửa một chút, để mỗi ngày được tốt hơn chính là cách chúng ta xây dựng, bồi đắp cho cuộc đời thêm giá trị, hạnh phúc, thăng hoa, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng vào cuộc sống.