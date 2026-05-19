Trải nghiệm giáo dục chuẩn Anh ngay tại Hà Nội

UWE Bristol là một trong những trường Đại học tổng hợp hàng đầu của Vương quốc Anh - top 24/121 Đại học tốt nhất Vương Quốc Anh (The Guardian 2023). UWE Bristol đã đưa mô hình chương trình ‘Cử nhân nguyên bản” vào Việt Nam. Khác biệt hoàn toàn với mô hình “Top-up” (2 năm Cao đẳng BTEC HND và 1 năm liên thông Đại học, hoặc 2 năm học chương trình do một trường đại học Việt Nam xây dựng và + 1 năm cuối theo chương trình của ĐH đối tác cấp bằng), sinh viên tại đây được học lộ trình 3 năm nhất quán theo chương trình đào tạo giống hệt như đang học tại trụ sở chính - Vương Quốc Anh.

Với triết lý giáo dục “Tư duy phản biện - Bứt phá giới hạn - Mở lối thành công”’, chương trình mang đến tấm bằng cử nhân danh giá, mở ra hành trình học tập, trải nghiệm và phát triển toàn diện theo chuẩn Anh Quốc cho học sinh ngay trên quê hương Việt Nam. Hiện UWE Bristol tại Việt Nam đào tạo 4 ngành học nổi bật gồm: Quản trị Kinh doanh; Kinh doanh và Marketing; Kế toán và Tài chính (được ACCA công nhận, miễn 7/13 môn ACCA); Khoa học Máy tính - Trí tuệ Nhân tạo.

5 điểm khác biệt cùng với UWE Bristol

Chương trình nguyên bản - Chất lượng đồng nhất

Chương trình tại Việt Nam đảm bảo sự đồng nhất với chương trình tại Anh Quốc qua 3 trụ cột:

Nội dung gốc: 100% giáo trình, học liệu và thư viện số được chuyển giao trực tiếp từ UWE Bristol. Sinh viên có cơ hội tiếp cận tri thức từ Anh Quốc, đảm bảo tính cập nhật.

Chuẩn hóa toàn hệ thống: Quy trình giảng dạy, công cụ đánh giá và tiêu chuẩn chấm điểm được kiểm soát nghiêm ngặt bởi các chuyên gia từ Anh. Giảng viên đáp ứng khung năng lực quốc tế, đảm bảo tính nhất quán về học thuật trên toàn cầu.

Đồng nhất chất lượng: Văn bằng Cử nhân do UWE Bristol cấp có giá trị toàn cầu và không ghi địa điểm học. Điều này bảo chứng cho việc sinh viên tại Việt Nam đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng, tư duy và bản lĩnh tương đương với sinh viên học tập tại Anh Quốc.

Lộ trình vươn tầm quốc tế ngay trong chương trình học

Điểm khác biệt lớn nhất của sinh viên UWE Bristol - Phenikaa Campus chính là những cơ hội trải nghiệm các nền giáo dục tiên tiến ngay trong quá trình học. Sinh viên tham gia khóa học Culture & Innovation trong 2 tuần tại Anh Quốc để thấu hiểu văn hóa và môi trường học thuật thực tế.

Sinh viên còn có cơ hội tham dự các sân chơi tầm cỡ khu vực, tiêu biểu như cuộc thi đổi mới sáng tạo cho địa phương tại Jeju (Hàn Quốc). Ngoài ra, sinh viên linh hoạt chuyển tiếp sang trụ sở chính UWE Bristol tại Anh Quốc hoặc các đối tác danh giá như Đại học Manchester Metropolitan (MMU) - Top 1% trường kinh doanh toàn cầu đạt chuẩn Triple Crown.

Kết nối trực tiếp với hệ sinh thái doanh nghiệp

Sinh viên được trang bị toàn diện để trực tiếp đóng góp giá trị cho doanh nghiệp thông qua lộ trình bài bản. UWE Bristol rèn luyện kỹ năng cần thiết cho công việc của sinh viên thông qua nhiều hoạt động trong chương trình học (Transferable Skills).

Trước kỳ thực tập, sinh viên được mài giũa các kỹ năng thiết yếu: Tư duy phản biện (Critical thinking), Giải quyết vấn đề (Problem solving), làm việc nhóm, lãnh đạo và quản lý thời gian. Sự linh hoạt và khả năng thích nghi cao giúp các em nhanh chóng hòa nhập và xử lý hiệu quả các thách thức thực tế.

Sinh viên UWE Bristol còn được đào tạo chuyên sâu về viết CV, tư duy đàm phán và phỏng vấn giả định (Mock Interview) để tự tin chinh phục các nhà tuyển dụng khắt khe. Từ đó, thực hiện hóa cam kết 100% sinh viên thực tập tại các tập đoàn lớn, trực tiếp tham gia dự án và đóng góp giải pháp sáng tạo thay vì quan sát thụ động.

Lộ trình Fast Track (3 năm): Tối ưu thời gian, bứt phá sự nghiệp

Dành cho những thí sinh có năng lực ngoại ngữ (IELTS từ 6.0, không kỹ năng nào dưới 5.5), lộ trình Fast Track cho phép học thẳng vào năm 2, nhận bằng sau 3 năm và hưởng ngay học bổng 40 triệu đồng. Đây là đòn bẩy giúp sinh viên tiếp cận thị trường lao động sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.

Đa dạng ngôn ngữ - Mở lối cơ hội nghề nghiệp

UWE Bristol - Phenikaa Campus trang bị cho sinh viên "vũ khí" ngôn ngữ sắc bén: tiếng Anh chuyên môn kết hợp cùng ngoại ngữ thứ hai là tiếng Hàn Quốc. Qua 180 giờ học tiếng Hàn, sinh viên tự tin đạt trình độ tương đương TOPIK 1 (Level 2). Việc sở hữu song ngữ Anh - Hàn giúp các em bứt phá giới hạn, sẵn sàng gia nhập vào các tập đoàn đa quốc gia và hệ sinh thái đối tác toàn cầu

Năm học 2026, UWE Bristol - Phenikaa Campus đang xét tuyển học bạ, nhận kết quả trúng tuyển sớm với 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh và Marketing; Kế toán và Tài chính; Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo).

