Cử nhân đại học tại Mỹ đang phải đối mặt với thị trường việc làm dành cho người mới ra trường tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đại dịch. Theo số liệu, tỷ lệ thiếu việc làm đã chạm mức 42,5% - con số cao nhất kể từ năm 2020.

Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp chia sẻ sự chật vật khi phải "bơi" trong một thị trường bị thu hẹp cơ hội, đi kèm với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) và những kỳ vọng ngày càng thay đổi từ phía nhà tuyển dụng.

Gillian Frost, 22 tuổi, sinh viên Đại học Smith tại Massachusetts, đã tìm việc từ tháng 9 năm ngoái. Nữ sinh chuyên ngành kinh tế định lượng mô tả quá trình này vô cùng mệt mỏi và dễ gây nản lòng.

"Mỗi cuối tuần, tôi dành hơn hai giờ để nộp hồ sơ. Tính đến nay, tôi đã ứng tuyển hơn 90 vị trí. Khoảng 25% nhà tuyển dụng bặt vô âm tín và 55% từ chối tự động", cô nói.

Các tân cử nhân bước vào thị trường lao động khốc liệt chưa từng có. Ảnh: Bloomberg

Dù có vài cuộc phỏng vấn, Frost cho biết việc thiếu phản hồi từ công ty khiến cô bức xúc.

"Tôi đã phỏng vấn khoảng 10 nơi nhưng nhiều công ty thậm chí không buồn thông báo lý do tôi không phù hợp. Tôi cảm thấy bất lực. Dường như không ai biết cách chuẩn bị tốt nhất trước chuỗi sự kiện dị thường đang diễn ra: thị trường lao động thu hẹp xuất hiện cùng lúc với sự trỗi dậy của AI và việc Mỹ can dự trực tiếp vào chiến sự. Hầu hết các thế hệ trước chỉ phải đối phó với một trong số này, nhưng chúng tôi là thế hệ đầu tiên phải đối mặt với cả ba", Frost chia sẻ.

Với Jeff Kubat, 31 tuổi ở bang Minnesota, thách thức cũng không kém phần khốc liệt. Sau 8 năm làm việc tại một công ty xây dựng, anh đi học lại để lấy bằng thạc sĩ kế toán nhưng hiện vẫn loay hoay tìm việc.

"Ngay cả các công ty ở thị trấn nhỏ tại Minnesota cũng cực kỳ máy móc trong khâu tìm người và hoàn toàn thiếu thiện chí đào tạo nhân sự có nền tảng liên quan", Kubat nhận định.

Nam thanh niên cho biết bản thân chuẩn bị hạ thấp tiêu chuẩn lương vì cần thu nhập, đồng thời đánh giá thị trường tuyển dụng đã suy giảm xuống mức tương đương thời kỳ Covid-19.

"Có vẻ như các vị trí chỉ mở ra khi có người nghỉ việc, chứ không phải do sự tăng trưởng thực sự", anh kết luận.

Nhiều ứng viên khác chỉ ra khó khăn không chỉ nằm ở số lượng việc làm, mà còn ở những yêu cầu ngày càng khắt khe.

Một cử nhân 25 tuổi tốt nghiệp Đại học New York cho biết các công việc gán mác dành cho người mới bắt đầu thường yêu cầu ứng viên có 3-5 năm kinh nghiệm - một đòi hỏi bất khả thi đối với sinh viên vừa ra trường.

Cử nhân này cũng chỉ trích sự can thiệp ngày càng sâu của các hệ thống tuyển dụng tự động: "Đối với mọi công việc, đặc biệt là tại các tập đoàn lớn có xu hướng sử dụng AI trong quy trình tuyển dụng, ứng viên buộc phải tinh chỉnh hồ sơ xin việc để khớp với càng nhiều từ khóa càng tốt. Tôi ghét việc phải vượt qua các bài kiểm tra máy móc vô lý và ẩn danh trước khi có bất kỳ ai xem xét năng lực thực sự của mình".

Đối với Anna Waldron, 22 tuổi đến từ Portland, các rào cản mang tính cấu trúc trong tuyển dụng càng khiến quá trình tìm việc trở nên gian nan.

Sắp tốt nghiệp Đại học Loyola Chicago, Waldron thường tìm kiếm trên các bảng tin việc làm như Handshake hay LinkedIn.

Tuy nhiên, cô phát hiện nhiều công ty không đăng tuyển công khai mà chỉ tuyển dụng nội bộ, gây bất lợi cho những người mới ra trường chưa có nhiều mối quan hệ.

Bất chấp đã trải qua ba kỳ thực tập và kinh nghiệm làm việc liên quan đến chính sách tại Thượng viện Mỹ, Waldron vẫn chưa thể tìm được bến đỗ.

(Theo The Guardian)