Ngày 8/4/2026, Đại học Giao thông Tây An (Trung Quốc) tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm thành lập. Sự xuất hiện của Zhou Hongyi, một cựu sinh viên, là doanh nhân công nghệ nổi tiếng, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tỷ phú về thăm trường và tặng món quà bất ngờ. Ảnh: QQ

Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm của trường cũ, ông Zhou công bố khoản quyên góp lên tới 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 385 tỷ đồng) cho chính ngôi trường đã đào tạo mình, trang QQ đưa tin.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận “dậy sóng” không phải là con số khổng lồ, mà là một câu nói giản dị, thẳng thắn của ông trong bài phát biểu: “Thời đi học, tôi không có sai lầm lớn, nhưng lỗi nhỏ thì liên tục, là một đứa học trò nghịch ngợm khiến thầy cô đau đầu”.

Chia sẻ tại buổi lễ, Zhou Hongyi cho biết, điều ông biết ơn nhất không chỉ là kiến thức, mà là cách nhà trường đối xử với một học sinh “không hoàn hảo”.

“Tôi từng là một sinh viên nghịch ngợm, nhưng nhà trường đã cho tôi sự bao dung và thấu hiểu”, ông nói.

Được biết, ông theo học tại Đại học Giao thông Tây An từ năm 1988 đến 1995, lần lượt nhận bằng cử nhân và thạc sĩ trong các lĩnh vực công nghệ.

Sau lễ quyên góp, vị doanh nhân không chọn những nhà hàng sang trọng mà bất ngờ ghé lại một quán ăn nhỏ gần cổng trường, nơi ông từng lui tới thời sinh viên.

Ông gọi há cảo hấp và cháo kê, đồng thời chia sẻ trên mạng xã hội: “Trở lại quán cũ năm xưa, hương vị vẫn không đổi suốt 38 năm”.

Chủ quán cho biết, cửa hàng đã tồn tại hơn 40 năm, nằm gần trường và là điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ sinh viên. Zhou Hongyi cũng là khách quen, hầu như lần nào về Tây An ông cũng ghé lại.

Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, nhiều người cho rằng đó là cách ông “trở về ký ức”, nơi gắn liền với những năm tháng tuổi trẻ và sự nuôi dưỡng của mái trường.