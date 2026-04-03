Tỷ phú 74 tuổi hẹn hò với cô gái trẻ 20 tuổi. Ảnh: MSN

Wang Wen-yang (74 tuổi), một tỷ phú và doanh nhân có tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc) gần đây bị bắt gặp hẹn hò với một sinh viên đại học.

Ông đi cùng cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, xuất hiện nhiều lần tại khu ẩm thực của một trung tâm thương mại ở Đài Bắc, MSN đưa tin 2/4.

Cả hai ăn mặc khá giản dị. Theo thông tin, cặp đôi đã duy trì mối quan hệ trong khoảng 6 tháng. Thậm chí, cô gái từng dùng bữa cùng gia đình ông Wang và nhận được phản hồi tích cực.

Khi được truyền thông liên hệ, vị doanh nhân thông qua người phát ngôn cho biết ông không bình luận về đời tư cá nhân.

Wang Wen-yang là con trai cả của nhà sáng lập một tập đoàn nhựa lớn tại Đài Loan. Ông từng nằm trong danh sách 200 người giàu nhất thế giới và có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu đời tư của ông gây chú ý. Năm ngoái, một cô gái họ Song khởi kiện, cho rằng hai người có quan hệ tình cảm và có con chung.

Theo người này, cô từng nhận khoảng 1,2 triệu USD (32,7 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng, sau đó yêu cầu xác nhận huyết thống và đòi bồi thường lên tới 31 triệu USD (hơn 634 tỷ đồng). Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng và ông Wang từ chối xét nghiệm ADN, tòa án đã đưa ra phán quyết không có lợi cho nguyên đơn.

Trước đó, ông Wang từng vướng tin đồn tình cảm với một nữ MC Đài Loan kém 38 tuổi.

Năm 1995, khi còn là giảng viên đã có gia đình, ông cũng bị cho là có quan hệ ngoài luồng với sinh viên. Những lùm xùm cá nhân này từng gây ra mâu thuẫn giữa ông và cha, dẫn đến việc ông rời khỏi tập đoàn để tự xây dựng sự nghiệp riêng.

Sau khi cha qua đời năm 2008 ở tuổi 91, gia đình xảy ra tranh chấp liên quan đến khối tài sản lớn, trong đó ông Wang Wen-yang cho rằng mình nên là người quản lý di sản.